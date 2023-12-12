Шарль Мішель упевнений, що лідери ЄС погодять 50-мільярдний макрофін Україні

Президент Європейської ради переконаний, що компромісу щодо виділення Україні 50-ти мільярдів євро макрофінансової допомоги на наступні чотири роки вдасться досягнути. Про це Шарль Мішель заявив у Брюсселі в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода.

«Я дуже впевнений у рішенні про 50 мільярдів євро для України. Не кажу, що це легко, і не говорю про це, як уже досягнутий результат – певні розмови, направлені на те, щоб переконатися, що рішенню бути, ще тривають. Але я переконаний, оскільки відчуваю дуже сильну підтримку. Відчуваю, що європейські лідери розуміють усю необхідність чітко дати зрозуміти цим рішенням, що ми підтримуємо Україну в довгостроковій перспективі», – зазначив Мішель.

Говорячи про фінансову підтримку України, президент Євроради наголосив на згоді серед 26-ти країн-членів ЄС з-поміж загалом 27-ми.

«В нас є підтримка 26-ти лідерів із 27-ми, і це дуже хороша новина. Позитив полягає у підтримці з боку 26 лідерів, щоб отримати більше грошей для України – фінансової підтримки та більше військового обладнання для неї. Водночас у нас є одна країна – Угорщина, яка висловлює певні сумніви і певне небажання. Нам потрібно переконати Угорщину, і ми працюємо над цим вдень і вночі, щоб підготувати цю Європейську раду. Сподіваюся, ми зможемо це зробити», – резюмував Мішель.

Євросоюз готує пакет фінансової допомоги Україні на суму близько 50 мільярдів євро протягом 2024–2027 років. 27 країн-членів ЄС мають проголосувати за цей пакет допомоги на саміті 14–15 грудня.

У ЄС раніше заявляли, що мають «план Б», якщо Будапешт застосує вето.