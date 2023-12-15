Держдеп: Путін не зможе «пережити США», але Конгрес має довести помилковість цієї ставки РФ

Російський президент Володимир Путін не зможе «пережити США чи Захід», Конгрес США має довести, що ця ставка Путіна була «помилковою», заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.



«Володимир Путін зробив ставку на те, що він зможе пережити Захід і що Захід ослабне, припинить підтримувати Україну, і що Росія все ще буде готова воювати, і він просто мав пережити нас. Ми це говорили з самого початку, що це була його оцінка. Але я не вірю в це. І тому я скажу, що з боку цієї адміністрації ми чітко дали зрозуміти, що вважаємо цю ставку неправильною, і ми віримо, що він не переживе Захід і не переживе Сполучених Штатів Америки. І тепер Конгрес Сполучених Штатів має довести, що ця ставка помилкова», – сказав він 14 грудня під час брифінгу.

Міллер також звернув увагу, що президент Путін під час своєї пресконференції підтвердив, що, незважаючи на втрати РФ і руйнування російської економіки, міжнародну ізоляцію Росії, його цілі війни жодним чином не змінилися.

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«Він все ще хоче завоювати Україну, і ні від чого, що він мав на меті, він не відмовився, незважаючи на те, що його армія була відкинута від початкових цілей, незважаючи на те, як я вже сказав, вони зазнали безліч поразок на полі битви. У нього все ті ж військові цілі, які він мав із самого початку», – додав представник Держдепу.

Днями президент України Володимир Зеленський заявив, що без допомоги союзників Україні доведеться воювати з Росією самостійно, як на початку повномасштабного вторгнення.

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Протягом повномасштабного вторгнення Росії українські сили залежать від очолюваної США коаліції країн, яка надала зброю, а також економічну й соціальну допомогу на десятки мільярдів доларів. Зараз потік американської допомоги близький до виснаження – якщо Конгрес США не підтримає пропозиції президента Байдена.