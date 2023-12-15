Допомогти Україні для Заходу набагато вигідніше, ніж дозволити Києву програти – ISW

Допомогти Україні зберегти свої позиції у боротьбі з російською агресією Заходу набагато вигідніше та дешевше для США, ніж дозволити Києву програти, заявляють в американському Інституті вивчення війни (ISW).

«Допомогти Україні зберегти свої позиції шляхом постійної військової підтримки Заходу набагато вигідніше та дешевше для США, ніж дозволити Україні програти. «Заморозити» конфлікт гірше, ніж продовжувати допомагати Україні у боротьбі – це просто дало б Росії час і простір підготуватися до відновлення війни, щоб завоювати Україну та протистояти НАТО. Допомогти Україні відновити контроль над усією або більшою частиною її території було б набагато вигідніше, оскільки це відштовхне російські сили ще далі на схід. Найкраще те, що підтримка України, а потім допомога у її відбудові поставила б найбільшу та найбоєздатнішу армію на європейському континенті на передову оборону НАТО – незалежно від того, приєднається Україна зрештою до альянсу чи ні», – заявляють аналітики.

У ISW попереджають, що раптовий провал західної допомоги, ймовірно, рано чи пізно призведе до краху здатності України стримувати російську агресію, а за такого сценарію війська РФ могли б просунутися аж до західного українського кордону та створити нові військові бази на кордонах Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії.

Аналітики зазначають, що у разі повної окупації РФ України НАТО не зможе захиститися від цього силами, які зараз перебувають в Європі.

«Сполученим Штатам доведеться перекинути велику кількість американських солдатів уздовж усього східного кордону НАТО від Балтійського до Чорного моря, щоб стримувати російський авантюризм і бути готовими відбити російську атаку. Сполученим Штатам також необхідно буде назавжди передислокувати значну частину свого парку літаків-невидимок в Європу. Вартість цих оборонних заходів була б астрономічною і, ймовірно, супроводжувалася б періодом дуже високого ризику, коли американські війська не були б належним чином підготовлені або дислоковані, щоб протистояти Росії або Китаю», – додають в Інституті вивчення війни.

В ISW зауважують, що цей текст призначений для реалістичної дискусії щодо відмови від допомоги Україні.

«Американський народ просять витратити багато грошей на допомогу Україні у боротьбі з Росією, і недарма вони також задаються питанням, якою буде фінансова ціна відмови від допомоги Україні. Це есе призначене виключно для того, щоб служити відправною точкою для реалістичної дискусії, що базується на даних, щоб відповісти на це запитання», – пояснюють аналітики.

Днями президент України Володимир Зеленський заявив, що без допомоги союзників Україні доведеться воювати з Росією самостійно, як на початку повномасштабного вторгнення.

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Протягом повномасштабного вторгнення Росії українські сили залежать від очолюваної США коаліції країн, яка надала зброю, а також економічну й соціальну допомогу на десятки мільярдів доларів. Зараз потік американської допомоги близький до виснаження – якщо Конгрес США не підтримає пропозиції президента Байдена.