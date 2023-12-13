ISW: нинішній наступ військ РФ може бути пов’язним з дискусіями на Заході щодо підтримки України

Російські війська можуть проводити наступ у несприятливий час задля того, щоб це відбувалося на тлі тривалих дискусій на Заході про подальшу підтримку України, зазначається у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).



«Можливо, російські війська проводять дорогі наступальні операції в несприятливий для наземних маневрів час, щоб приурочити потенційну зміну ініціативи на полі бою до постійних розмов на Заході про продовження підтримки України», – йдеться у звіті.



У ISW нагадують, що російські війська розпочали масштабну наступальну операцію з метою захоплення Авдіївки 10 жовтня і згодом активізували локальні наступальні операції в інших місцях на сході України, в той час як українські війська почали згортати контрнаступальні операції.

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Аналітики припускають, що рішення російського військового командування розпочати наступальні дії восени 2023 року, можливо, було опортуністичною реакцією на відчутне послаблення підтримки України з боку Заходу.



«Активізація дискусій на Заході щодо продовження військової допомоги Україні після відносно успішних російських оборонних операцій у Запорізькій області була передбачуваною і, можливо, була врахована в розрахунках російського командування. Кремль давно організовує інформаційні операції, спрямовані на стримування західної допомоги Україні у сфері безпеки, і російське командування, можливо, вирішило, що ці інформаційні операції приносять дедалі більший ефект», – додають в ISW.

Напередодні командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський констатував, що російські війська розпочали масований наступ на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

На початку грудня Володимир Зеленський визнав, що літній контрнаступ ЗСУ не дав тих результатів, на які багато хто сподівався, це сталося головним чином через те, що Україна не отримала очікуваного озброєння від союзників.

«Подивіться, ми не відступаємо, я задоволений. Ми воюємо з другою армією у світі, я задоволений. Ми втрачаємо людей, я не задоволений. Ми не отримали всю зброю, яку хотіли, я не можу бути задоволений, але я також не можу надто скаржитися», – сказав Зеленський в інтерв’ю агенції Associated Press.

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Днями газета The Washington Post у своєму матеріалі український контрнаступ назвала «провальним» (failed). Офіційний Київ та союзники не називають його так, але останнім часом представники влади України говорять про те, що наступ відбувається повільно, і його мета не досягнута. У тексті WP, серед іншого, йшлося про те, що Збройні сили України не змогли під час літнього наступу суттєво просунутися вперед і вирішити поставлене завдання – вийти до Азовського моря – в тому числі через розбіжності при плануванні операції та її початку між керівництвом ЗСУ та західними союзниками України, включно зі США.