Байден: Росія не змогла стерти Україну з карти світу, подальша допомога – найкращий спосіб забезпечити перемогу Києва

Президент США Джо Байден на спільній пресконференції з українським лідером Володимиром Зеленським у Вашингтоні 12 грудня заявив, що Росія не змогла стерти Україну з карти світу, і назвав вже «великою перемогою» здатність Києва протистояти повномасштабному вторгненню Москви.

Байден закликав Конгрес США ухвалити законопроєкт про бюджет, який передбачає мільярди доларів додаткової допомоги Україні, заявивши, що це найкращий спосіб забезпечити остаточну перемогу Києва у війні.

Президент США також сказав, що «НАТО буде в майбутньому України» і що в цьому немає сумнівів. Але, за його словами, країна приєднається до Альянсу лише тоді, коли настане відповідний час, і всі країни-члени погодяться з цим.

Перед початком зустрічі з Зеленським у Білому домі Байден сказав українському лідеру: якщо американський Конгрес не схвалить додаткову військову допомогу Києву, це стане «найбільшим різдвяним подарунком» для президента Росії Володимира Путіна.

«Ми будемо залишатися на вашому боці», – сказав Байден Зеленському 12 грудня на початку зустрічі в Овальному кабінеті в той час, як лідер США намагається переконати опозиційних законодавців-республіканців у необхідності надання Києву подальшої військової й економічної допомоги.

«Конгресу потрібно схвалити додаткове фінансування для України... перш ніж вони зроблять Путіну найбільший різдвяний подарунок, який вони можуть зробити», – додав Байден.

Байден також оголосив про виділення Україні 200 мільйонів доларів допомоги.

11 грудня президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Сполучених Штатів.

У Білому домі заявили, що візит Зеленського «підкреслить непохитну відданість Сполучених Штатів» Україні, яка в лютому вступить у третій рік боротьби з повномасштабним вторгненням Росії.

Візит Зеленського в США відбувся після того, як 5 грудня він скасував відеозвернення до американських сенаторів, на тлі дебатів щодо запиту адміністрації Байдена на майже 106 мільярдів доларів допомоги для України й Ізраїлю.

Протягом повномасштабного вторгнення Росії українські сили залежать від очолюваної США коаліції країн, яка надала зброю, а також економічну й соціальну допомогу на десятки мільярдів доларів. Зараз потік американської допомоги близький до виснаження – якщо Конгрес США не підтримає пропозиції президента Байдена.