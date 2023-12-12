Зеленський: будь-яка угода, що передбачає відмову від територій, є «абсолютним божевіллям»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що будь-яка мирна угода про припинення війни, яка вимагатиме від України відмови від будь-якої території, буде «абсолютним божевіллям». Він сказав про це на спільній пресконференції з президентом США Джо Байденом 12 грудня за підсумками їхньої зустрічі.

«Як може Україна віддати свої території, це абсолютне божевілля, це точно не по-християнськи, там наші люди, сім’ї, живі люди, над якими знущаються, їх катують, вбивають… Питання ж не лише у землі, а в людях… Не знаю, хто про це каже (про такі мирні угоди – ред.), але чи вони готові віддати своїх дітей у руки терористам? Думаю, що ні», – сказав він.

Зеленський заявив, що президент Росії Володимир Путін не здобув жодної перемоги у війні проти України і що українські сили «звільнили 50 відсотків території, яку Росія захопила після вторгнення».

Щодо свого візиту до США, де республіканці в Конгресі заблокували законопроєкт, який передбачає десятки мільярдів доларів військової допомоги Україні, Зеленський заявив, що «багато всього почув, сказав те, що хотів». Він додав, що відчуває підтримку України. «Сигнали були, більш ніж позитивні, але є слова, а є конкретний результати, розраховуємо на результат», – додав він.

11 грудня президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Сполучених Штатів.

У Білому домі заявили, що візит Зеленського «підкреслить непохитну відданість Сполучених Штатів» Україні, яка в лютому вступить у третій рік боротьби з повномасштабним вторгненням Росії.

12 грудня Зеленський провів зустріч із американськими сенаторами на Капітолійському пагорбі, він не робив офіційних заяв після засідання Сенату, зазначивши лише, що переговори були «дружніми і відвертими».

Крім того, Зеленський зустрівся з керівниками американських оборонних компаній і висунув пропозицію створити в Україні європейський оборонний хаб, який прискорить і збільшить виробництво військової техніки і боєприпасів.

Візит Зеленського в США відбувся після того, як 5 грудня він скасував відеозвернення до американських сенаторів, на тлі дебатів щодо запиту адміністрації Байдена на майже 106 мільярдів доларів допомоги для України й Ізраїлю.

Протягом повномасштабного вторгнення Росії українські сили залежать від очолюваної США коаліції країн, яка надала зброю, а також економічну й соціальну допомогу на десятки мільярдів доларів. Зараз потік американської допомоги близький до виснаження – якщо Конгрес США не підтримає пропозиції президента Байдена.