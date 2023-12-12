Зеленський повідомив про «дружню зустріч» із сенаторами США

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із американськими сенаторами на Капітолійському пагорбі – про це він повідомив 12 грудня.

«Дружня, відверта зустріч у Сенаті США, яка є важливим підтвердженням підтримки України в боротьбі за незалежність, свободу та демократію», – заявив він.

За словами Зеленського, він розповів сенаторам про безпекову та економічну ситуацію в Україні та важливість надання американської підтримки, а також відповів на їхні запитання.

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«Дякую лідеру Демократичної партії в Сенаті Чаку Шумеру та лідеру Республіканської партії в Сенаті Мітчу Макконнеллу за консолідацію двопартійної підтримки нашої держави й людей», – додав він.

Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер подякував Зеленському за зустріч і закликав Республіканську партію «сприймати його застереження серйозно»:

«Єдина людина, яка зараз щаслива через глухий кут у Конгресі – це Путін. Путін у захваті від того, що прикордонна політика Трампа саботує допомогу Україні».

11 грудня президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Сполучених Штатів.

У Білому домі заявили, що візит Зеленського «підкреслить непохитну відданість Сполучених Штатів» Україні, яка в лютому вступить у третій рік боротьби з повномасштабним вторгненням Росії.

Протягом усього конфлікту українські сили залежать від очолюваної США коаліції країн, яка надала зброю, а також економічну та соціальну допомогу на десятки мільярдів доларів. Зараз потік американської допомоги близький до виснаження – якщо Конгрес США не підтримає пропозиції президента Байдена.