США та Канада розширили санкції проти Росії

США та Канада додали до санкційних списків десятки фізичних та юридичних осіб, пов’язаних з Росією. Повідомлення про оновлення опубліковані на сайтах американського Мінфіну та канадського МЗС.

Деякі з тих, хто потрапив під санкції США:

• Ігор Афанасьєв. Генеральний директор АТ науково-виробниче об’єднання «Електромашина», що виробляє зброю та боєприпаси для російської армії;

• Мустафа Джанкат Айтек. Голова турецької Turkik Union And Dijital Teknoloji, яка у 2022 році надала Росії компоненти для систем радіоелектронної боротьби на 24 млн дол;

• Зарах Ілієв. Співвласник групи компаній «Київська площа». У жовтні 2022 року потрапив до списку санкцій України як «істотне джерело доходу для уряду Росії, який ініціював військові дії та геноцид цивільного населення в Україні»;

• Дарія Хоркіна. Генеральний директор ТОВ «Радіоприладпостач» – підприємства, що постачає електронні компоненти для підприємств російського ВПК.

Канада ввела санкції щодо 30 осіб.

«Ці санкції вводяться щодо осіб, які балотувалися як кандидати на псевдовиборах, організованих Кремлем 8-10 вересня 2022 року на тимчасово окупованих територіях України», – йдеться у заяві канадського МЗС.

США, Європейський Союз і Велика Британія запровадили низку санкцій проти Росії через повномасштабне вторгнення до України.