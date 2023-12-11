Британія створює службу, яка буде боротися з обходом санкцій проти Росії

Уряд Великобританії створює нове відомство, яке буде займатися боротьбою з обходом санкцій, введених проти Росії у відповідь на її повномасштабне вторгнення в Україну.



Бюро впровадження торговельних санкцій (The Office of Trade Sanctions Implementation, OTSI) розпочне роботу на початку 2024 року. Служба стежитиме, щоб компанії не експортували продукцію до третіх країн для подальшої передачі Росії. Крім того, вона призначатиме штрафи за порушення законодавства, а також передаватиме матеріали відомствам, уповноваженим порушувати кримінальні справи.



Водночас бюро допомагатиме компаніям порадами, як уникнути випадкового порушення санкцій.

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Нова служба створюється на додаток до Бюро, що вже працює, застосування фінансових санкцій (Office of Financial Sanctions Implementation).



«Ми робимо все, щоб зупинити військову машину Путіна. Це передбачає і і боротьбу з тими, хто уникає санкцій, і позбавлення Росії технологій і доходів, які потрібні їй для продовження злочинної війни», – заявила заступник міністра з промисловості та економічної безпеки Великобританії Нусрат Гані, повідомляє російська служба Бі-бі-сі.



Минулого тижня Лондон вкотре розширив санкції, включивши до списку компанії з Китаю, Туреччини, Сербії, ОАЕ та Узбекистану, через які в Росію поставляються товари, що перебувають під обмеженнями. До британського санкційного списку включено понад 30 осіб. За даними Лондона, вони пов’язані з розробкою та виробництвом безпілотників та частин ракет, імпортом електронних компонентів.



Санкції також запроваджено проти чотирьох організацій, розташованих в Об’єднаних Арабських Еміратах, які, за даними британського МЗС, беруть участь у торгівлі російською нафтою.

США, Європейський Союз і Велика Британія запровадили низку санкцій проти Росії через повномасштабне вторгнення до України.