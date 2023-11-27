Financial Times: експорт продукції подвійного призначення з Туреччини до Росії за рік зріс утричі

Туреччина за рік наростила втричі експорт продукції подвійного призначення, яку Вашингтон вважає критично важливою для російської військової промисловості. Найімовірніше, йдеться про постачання Москві в обхід західних санкцій, пише Financial Times.

За даними видання, за перші дев’ять місяців 2023 року Туреччина експортувала такі товари на загальну суму 158 мільйонів доларів, це втричі більше, ніж за аналогічний період 2022 року, коли почалася повномасштабна війна РФ проти України.

Йдеться про 45 видів обладнання, що потрапляє під експортний контроль у країнах-виробниках, у тому числі мікрочіпи, комунікаційне устаткування, оптичні приціли для стрілецької зброї.

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Митна статистика в Туреччині відзначає різке зростання постачання такої продукції до Азербайджану, Грузії, Казахстану, Киргизстану й Узбекистану. Проте у статистичних зведеннях цих держав значного зростання імпорту не фіксується. Це означає, що товари насправді могли вирушати до Москви.

Наприклад, турецький експорт товарів подвійного призначення до Казахстану зріс на 66 мільйонів доларів. Але за статистикою Астани, зростання становило лише 6 мільйонів.

Цього тижня Анкару вдруге за рік відвідає заступник міністра фінансів США Браян Нельсон, який курує в американському уряді відстеження порушень експортних обмежень, йдеться у публікації FT і повідомляло раніше агентство Bloomberg.

Євросоюз, у свою чергу, хоче зобов’язати постачальників обладнання подвійного призначення ретельніше стежити за напрямом експорту й гарантувати його страховими депозитами на суму постачання, розповідало агентство. За даними журналістів, такий захід міститься у пропозиціях Єврокомісії щодо 12 пакету санкцій. Як передає Bloomberg, представники групи великих держав ЄС висловили сумніви щодо доцільності й законності такої пропозиції.