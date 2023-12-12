Українські військові відбили один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

Українські військові з 24-ї окремої механізованої бригади відбили один з териконів в межах Горлівки на Донеччині, повідомив президент України Володимир Зеленський.



«Наші герої – штурмова група 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, королівської бригади. Попри складні умови, відбила один із териконів у межах Горлівки та захопила позиції противника. Тепер над териконом майорить наш прапор», – написав він у телеграмі.

У вересні у ЗСУ повідомляли, що українські військові встановили вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка, що «значно ускладнило логістику російських військ».

Горлівка, яка розташована за близько 60 км від Донецька, перебуває під окупацією російських сил уже понад 9 років.