Зеленський у США запропонував створити європейський оборонний хаб в Україні

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з керівниками оборонних компаній США запропонував створити в Україні європейський оборонний хаб.



«Я також запропонував створити в Україні європейський оборонний хаб. Ми готові ухвалювати всі необхідні рішення, скорочувати бюрократію, розміщувати замовлення. Готові виробляти більшу кількість боєприпасів і військової техніки, але потребуємо підтримки», – написав він у соцмережі Х.



Він наголосив на важливості розвивати спільне виробництво артилерійських боєприпасів, систем протиповітряної оборони, артилерійських і ракетних систем.



«Ми можемо створити більше робочих місць, дати більше сили й більше переваг нашим народам, працюючи разом», – додав Зеленський.



Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін у телеграмі повідомив, що в Вашингтоні Зеленський зустрівся з представниками десятьох ключових американських оборонних компаній.

Крім того, Володимир Зеленський під час візиту до США, 11 грудня, у Вашингтоні зустрівся з главою Пентагону Ллойдом Остіном і очільником Об’єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном. За словами президента, під час зустрічі «обговорили виклики для глобальної безпеки, розвиток подій на фронті та подальшу українсько-американську співпрацю у сфері оборони».

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11 грудня президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Сполучених Штатів.

У Білому домі заявили, що візит Зеленського «підкреслить непохитну відданість Сполучених Штатів» Україні, яка в лютому вступить у третій рік боротьби з повномасштабним вторгненням Росії.

Протягом усього конфлікту українські сили залежать від очолюваної США коаліції країн, яка надала зброю, а також економічну та соціальну допомогу на десятки мільярдів доларів. Зараз потік американської допомоги близький до виснаження – якщо Конгрес США не підтримає пропозиції президента Байдена.