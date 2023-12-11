США допоможуть Україні створити сили, «здатні стримати РФ найближчими роками» – Остін

США разом із союзниками «допоможуть Україні створити сили, здатні стримати Росію в найближчі роки», зазначив голова Пентагону Ллойд Остін.

«Разом із нашими союзниками і партнерами ми маємо намір допомогти Україні закріпити і розширити її бойові успіхи, а також створити майбутні сили, здатні відбити російську агресію в найближчі роки», – цитує пресслужба Пентагону його заяву.

Остін додав, що США «сповнені рішучості допомогти Україні в боротьбі за захист своєї території і громадян».

«Пані та панове, доктор Мартін Лютер Кінг одного разу сказав: «Вище мірило людини – це не те, на чому вона стоїть у моменти комфорту і зручності, а те, на чому вона стоїть за часів викликів і протиріч». Ми живемо саме в такий час. І ми всі маємо вирішити, на чиєму боці ми перебуваємо. Тому ми сповнені рішучості допомогти Україні в боротьбі за захист своєї території і своїх громадян», – заявив очільник Пентагону.

Він також заявив, що США мають намір «утримати Росію від подальшої агресії – зокрема, проти наших союзників по НАТО і показати всьому світу, що Америка не здригнеться у своєму захисті свободи».

Раніше, 11 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Сполучених Штатів.

Президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні зустрівся з главою Пентагону Ллойдом Остіном і очільником Об’єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном. За словами президента, «вони обговорили виклики для глобальної безпеки, розвиток подій на фронті та подальшу українсько-американську співпрацю у сфері оборони».

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що візит Зеленського «підкреслить непохитну відданість Сполучених Штатів» Україні, яка в лютому вступить у третій рік боротьби з повномасштабним вторгненням Росії.

Протягом усього конфлікту українські сили сильно залежать від очолюваної США коаліції країн, яка надала зброї, а також економічної та соціальної допомоги на десятки мільярдів доларів. Зараз потік американської допомоги близький до виснаження – якщо Конгрес США не підтримає пропозиції президента Байдена.