Байден на зустрічі з Зеленським: Конгрес не повинен зробити Путіну «найбільший різдвяний подарунок»

Президент США Джо Байден сказав українському лідеру Володимиру Зеленському, що якщо американський Конгрес не схвалить додаткову військову допомогу Києву, це стане «найбільшим різдвяним подарунком» для президента Росії Володимира Путіна.

«Ми будемо залишатися на вашому боці», – сказав Байден Зеленському 12 грудня на початку зустрічі в Овальному кабінеті в той час, як лідер США намагається переконати опозиційних законодавців-республіканців у необхідності надання Києву подальшої військової й економічної допомоги.

«Конгресу потрібно схвалити додаткове фінансування для України... перш ніж вони зроблять Путіну найбільший різдвяний подарунок, який вони можуть зробити», – додав Байден.

Байден також оголосив про виділення Україні 200 мільйонів доларів допомоги.

Зеленський сказав президенту США, що українські військові «щодня доводять, що Україна може перемагати», на тлі занепокоєння деяких критиків з приводу того, що, на їхню думку, війська України просуваються повільно.

За повідомленнями, спільна пресконференція Зеленського і Байдена запланована після їхньої зустрічі на 23:15 за Києвом.

Візит Зеленського в Білий дім 12 грудня відбувається після його зустрічі з сенаторами США, приватних переговорів зі спікером Палати представників Майком Джонсоном і зустрічей із представниками оборонної промисловості США.

11 грудня президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Сполучених Штатів.

У Білому домі заявили, що візит Зеленського «підкреслить непохитну відданість Сполучених Штатів» Україні, яка в лютому вступить у третій рік боротьби з повномасштабним вторгненням Росії.

Візит Зеленського в США відбувся після того, як 5 грудня він скасував відеозвернення до американських сенаторів, на тлі дебатів щодо запиту адміністрації Байдена на майже 106 мільярдів доларів допомоги для України й Ізраїлю.

Протягом повномасштабного вторгнення Росії українські сили залежать від очолюваної США коаліції країн, яка надала зброю, а також економічну й соціальну допомогу на десятки мільярдів доларів. Зараз потік американської допомоги близький до виснаження – якщо Конгрес США не підтримає пропозиції президента Байдена.