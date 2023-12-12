«Те, що ми два роки захищаємо країну, вже велика перемога» – Данілов

Сподівання на контрнаступ не виправдалися, але «це не означає, що перемога не буде на нашому боці», сказав в інтервʼю Бі-Бі-Сі секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

«Надії були, але вони не справдилися. Той факт, що ми два роки захищаємо нашу країну, вже є великою перемогою», – зауважує тепер Данілов.

Ще в травні, говорячи про контрнаступ, він заявляв, що найближчими місяцями Україна матиме «історичну нагоду». Оцінюючи ці слова зараз, секретар РНБО сказав: «У травні кожен громадянин нашої країни хотів, щоб війна закінчилася якнайшвидше».

Поточну ситуацію на фронті Данілов описав як «дуже складну» і зазначив, що старі військові підручники, у тому числі підручники НАТО, треба «відправити назад до архівів».

«Такої війни, як та, що зараз відбувається в нашій країні, не було ні в XX, ні в XXI столітті»,– наголосив високопосадовець.

На початку грудня Володимир Зеленський визнав, що літній контрнаступ ЗСУ не дав тих результатів, на які багато хто сподівався, це сталося головним чином через те, що Україна не отримала очікуваного озброєння від союзників.

«Подивіться, ми не відступаємо, я задоволений. Ми воюємо з другою армією у світі, я задоволений. Ми втрачаємо людей, я не задоволений. Ми не отримали всю зброю, яку хотіли, я не можу бути задоволений, але я також не можу надто скаржитися», – сказав Зеленський в інтерв’ю агенції Associated Press.

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Днями газета The Washington Post у своєму матеріалі український контрнаступ назвала «провальним» (failed). Офіційний Київ та союзники не називають його так, але останнім часом представники влади України говорять про те, що наступ відбувається повільно, і його мета не досягнута. У тексті WP, серед іншого, йшлося про те, що Збройні сили України не змогли під час літнього наступу суттєво просунутися вперед і вирішити поставлене завдання – вийти до Азовського моря – в тому числі через розбіжності при плануванні операції та її початку між керівництвом ЗСУ та західними союзниками України, включно зі США.