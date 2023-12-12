Українські військові продовжують вести дуже важку боротьбу – Пентагон про контрнаступ України

Українські військові продовжують вести дуже важку боротьбу, заявили Міністерстві оборони США, коментуючи контрнаступ України.



«Вони продовжують вести дуже важку боротьбу. Ви чули, як міністр Остін говорив про те, що ця битва й надалі буде важкою, яка буде марафоном, а не спринтом. Ми продовжуємо бачити всі напрямки, де Україна досягає певних успіхів, а росіяни просуваються, ми бачимо, як вони пересуваються туди і назад», – сказав під час брифінгу речник Пентагону Пет Райдер, відповідаючи на запитання щодо контрнаступу України.



Він зауважує, що Пентагон і надалі буде зосереджений на тому, щоб переконатися, що Україна має те, що їй потрібно, щоб мати можливість утримувати лінію та досягати прогресу.



«Тому нам потрібне додаткове фінансування, щоб під час цієї зими вони мали необхідну підтримку. Ми також дуже зосереджені на довгостроковій оборонній підтримці України. Саме тут вступають у дію коаліції можливостей, про які ви чули під час останньої Контактної групи з питань оборони України, яка працює з багатьма країнами, які виділять і зосередяться на конкретних можливостях, чи то ІТ, броня, артилерія», – зазначив Райдер.

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Речник Міноборони США нагадав, що Україна продовжує тримати оборону, українські військові повернули понад 50 відсотків території, яка була окупована РФ.

На початку грудня Володимир Зеленський визнав, що літній контрнаступ ЗСУ не дав тих результатів, на які багато хто сподівався, це сталося головним чином через те, що Україна не отримала очікуваного озброєння від союзників.

«Подивіться, ми не відступаємо, я задоволений. Ми воюємо з другою армією у світі, я задоволений. Ми втрачаємо людей, я не задоволений. Ми не отримали всю зброю, яку хотіли, я не можу бути задоволений, але я також не можу надто скаржитися», – сказав Зеленський в інтерв’ю агенції Associated Press.

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Днями газета The Washington Post у своєму матеріалі український контрнаступ назвала «провальним» (failed). Офіційний Київ та союзники не називають його так, але останнім часом представники влади України говорять про те, що наступ відбувається повільно, і його мета не досягнута. У тексті WP, серед іншого, йшлося про те, що Збройні сили України не змогли під час літнього наступу суттєво просунутися вперед і вирішити поставлене завдання – вийти до Азовського моря – в тому числі через розбіжності при плануванні операції та її початку між керівництвом ЗСУ та західними союзниками України, включно зі США.