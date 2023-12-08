Зеленський: головне завдання України взимку – «не дати Росії перехопити ініціативу і укріпитися»

Головне завдання України взимку – «проявляти силу й не давати Росії перехопити ініціативу», заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача.



«Провів засідання Ставки. Як і завжди, Головком, командувачі за напрямками доповіли щодо оперативної ситуації. Купʼянськ, Лиман та всі донецькі напрямки, південь. Я дякую всім солдатам і командирам за стійкість, відвагу. Завдання нашої держави – і зараз, узимку, хоч би як це було складно, – проявляти силу й не давати ворогу перехопити ініціативу, не давати їм укріпитися. Я дякую всім, чиї дії забезпечують саме це для України – нашу можливість робити свої кроки», – сказав він у своєму відеозверненні.

У вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що оперативна ситуація на сході й півдні України залишається складною, протягом доби відбулося 77 бойових зіткнень. За даними штабу, українські військові відбили російські атаки на шістьох напрямках, найбільше на Авдіївському – 32.

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На початку грудня Володимир Зеленський визнав, що літній контрнаступ ЗСУ не дав тих результатів, на які багато хто сподівався, це сталося головним чином через те, що Україна не отримала очікуваного озброєння від союзників.

«Подивіться, ми не відступаємо, я задоволений. Ми воюємо з другою армією у світі, я задоволений. Ми втрачаємо людей, я не задоволений. Ми не отримали всю зброю, яку хотіли, я не можу бути задоволений, але я також не можу надто скаржитися», – сказав Зеленський в інтерв’ю агенції Associated Press.