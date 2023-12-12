Зеленський зустрівся зі спікером Палати представників США і розповів йому про досягнення українських військових – ОП

Президент України Володимир Зеленський у рамках свого візиту до США уперше провів зустріч зі спікером Палати представників Конгресу Майком Джонсоном, чиї колеги-республіканці заблокували законопроєкт, який передбачає десятки мільярдів доларів військової допомоги Україні.

Як повідомила пресслужба президента, Зеленський висловив подяку Конгресу США «за потужні зусилля» щодо захисту суверенітету й територіальної цілісності України.

«Із перших днів повномасштабної російської агресії Конгрес США надає нашій країні вагому допомогу, яка дає змогу ефективно протидіяти агресору. Двопартійна і двопалатна підтримка Конгресу є дуже важливим чинником, і ми надзвичайно високо цінуємо її», – сказав голова держави.

За повідомленням, Зеленський розповів Джонсону про досягнення українських військових, «зокрема про звільнення 50% окупованих Росією українських земель, перемоги українських сил у Чорному морі й великі зусилля України у проведенні реформ і поверненні нашої держави до економічної самодостатності в майбутньому».

У цьому контексті президент відзначив важливість продовження американської підтримки й додаткових асигнувань для допомоги Україні на 2024 рік. Він наголосив, що Україна «надзвичайно відповідально» ставиться до військової і фінансової допомоги США: у Верховній Раді працює відповідна комісія, яка здійснює моніторинг використання військової допомоги, також триває співпраця України з представниками американських інституцій, що відповідають за надання допомоги.

Після зустрічі Джонсон сказав журналістам, що «адміністрація Байдена, здається, вимагає мільярди додаткових доларів без відповідного нагляду, без чіткої стратегії перемоги і жодної відповіді, яку, на мою думку, американський народ мав би отримати».

11 грудня президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Сполучених Штатів.

У Білому домі заявили, що візит Зеленського «підкреслить непохитну відданість Сполучених Штатів» Україні, яка в лютому вступить у третій рік боротьби з повномасштабним вторгненням Росії.

12 грудня Зеленський провів зустріч із американськими сенаторами на Капітолійському пагорбі, він не робив офіційних заяв після засідання Сенату, зазначивши лише, що переговори були «дружніми і відвертими».

За даними офіційних осіб, спільна пресконференція Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом має відбутися о 23:15 за Києвом після їхньої зустрічі в Білому домі.

Крім того, Зеленський зустрівся з керівниками американських оборонних компаній і висунув пропозицію створити в Україні європейський оборонний хаб, який прискорить і збільшить виробництво військової техніки і боєприпасів.

Візит Зеленського в США відбувся після того, як 5 грудня він скасував відеозвернення до американських сенаторів, на тлі дебатів щодо запиту адміністрації Байдена на майже 106 мільярдів доларів допомоги для України й Ізраїлю.

Протягом повномасштабного вторгнення Росії українські сили залежать від очолюваної США коаліції країн, яка надала зброю, а також економічну й соціальну допомогу на десятки мільярдів доларів. Зараз потік американської допомоги близький до виснаження – якщо Конгрес США не підтримає пропозиції президента Байдена.