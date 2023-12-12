Байден: «НАТО буде в майбутньому України – без питань»

Президент США Джо Байден висловив упевненість у тому, що Україна стане членом НАТО, однак термінів цього не навів.

«Я дуже гордий тим, яким сильним і об’єднаним стало НАТО. Путін хотів фінляндизації НАТО, коли я зустрічався з ним у Женеві відразу після свого обрання, але він отримав натизацію Фінляндії. НАТО буде в майбутньому України – без питань. Як ми сказали у Вільнюсі: Україна буде членом НАТО, коли всі союзники погодяться і будуть виконані умови. Зараз потрібно впевнитися, щоб вони виграли війну», – сказав Байден на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським після їхньої зустрічі в Білому домі 12 грудня.

Він додав, що в питанні наближення України до НАТО потрібно робити «по одному кроку за раз».

У липні цього року відбувся дводенний саміт НАТО у Вільнюсі. Генеральний секретар Єнс Столтенберґ 11 липня заявив, що Україна отримає запрошення на вступ до Альянсу, коли «погодяться усі союзники і будуть виконані умови». Він уточнив, що умови передбачають два виміри – модернізація оборонних інституцій України та війна, яка триває в країні.

У комюніке Альянсу за підсумками першого дня саміту йшлося про те, що поступ України на шляху до інтеграції в НАТО «вийшов за рамки потреби» в Плані дій щодо членства. Члени НАТО підтвердили намір прийняти Україну до НАТО, заявлений на саміті 2008 року в Бухаресті. Втім, часові рамки цього кроку й досі не визначені.