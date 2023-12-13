«Це можливо» – Зеленський про продовження війни без підтримки союзників

Без допомоги союзників Україні доведеться воювати з Росією самостійно, як на початку повномасштабного вторгнення, заявив президент України Володимир Зеленський 13 грудня в Осло після переговорів із премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Ґаром Стьоре.

«Як ви знаєте, впродовж перших днів повномасштабної війни, з 24 лютого, ми справді були одні. Це було складно та дуже важко. Трагічний період для нас та нашого народу. Нас майже окупували. Але ми нікуди не втекли, не поїхали та прийняли цей бій. Тому, коли ви питаєте, чи можна це робити без допомоги… Це можна робити так, як це було. Це складно, ви втрачаєте багато людей… Безумовно, не можна перемогти без допомоги, але й програти також не можна, бо це єдине, що у вас є – ваша держава», – сказав президент України.

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Нині залишається заблокованою американськими законодавцями ініційована Джо Байденом допомога Україні у понад 60 мільярдів доларів. І Білий дім, і українська влада неодноразово застерігали, що це вкрай загрозливо для подальшої боротьби з російською агресією.

Протягом повномасштабного вторгнення Росії українські сили залежать від очолюваної США коаліції країн, яка надала зброю, а також економічну й соціальну допомогу на десятки мільярдів доларів. Зараз потік американської допомоги близький до виснаження – якщо Конгрес США не підтримає пропозиції президента Байдена.