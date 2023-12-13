У Держдепі США уточнили вміст пакету допомоги Україні, попереджають – він може бути останнім через дії Конгресу

У Державному департаменті США уточнили, що передбачає пакет підтримки для України на 200 мільйонів доларів, про який оголосив Джо Байден.



Як повідомляється на сайті Держдепу, цей пакет включає засоби протиповітряної оборони, компоненти систем протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем, артилерійські боєприпаси (в тому числі 155-мм і 105-мм), високошвидкісні протирадіаційні ракети, протитанкові боєприпаси, боєприпаси для стрілецької зброї, пакет для підривних робіт, загороджувальні споруди HESCO, а також запасні частини, допоміжне обладнання.



За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, якщо Конгрес не ухвалить рішення про надання додаткової допомоги, це буде один з останніх пакетів безпекової допомоги для України.



«Ми продовжуємо закликати Конгрес просувати інтереси нашої національної безпеки, допомагаючи Україні захистити себе і забезпечити своє майбутнє – майбутнє, в якому її народ буде відбудовуватися і безпечно жити в умовах стійкої і процвітаючої демократії», – сказав він.

Раніше представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати, ймовірно, оголосять черговий пакет військової допомоги Україні до кінця грудня.

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Нині залишається заблокованою американськими законодавцями ініційована Джо Байденом допомога Україні у понад 60 мільярдів доларів. І Білий дім, і українська влада неодноразово застерігали, що це вкрай загрозливо для подальшої боротьби з російською агресією.

Протягом повномасштабного вторгнення Росії українські сили залежать від очолюваної США коаліції країн, яка надала зброю, а також економічну й соціальну допомогу на десятки мільярдів доларів. Зараз потік американської допомоги близький до виснаження – якщо Конгрес США не підтримає пропозиції президента Байдена.