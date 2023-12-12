ЄС прагне прискорити виробництво боєприпасів, щоб допомогти Україні – Мішель

У Євросоюзі хочуть прискорити виробництво боєприпасів, щоб допомогти Україні захищатися від російської агресії, заявив в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода президент Євроради Шарль Мішель.

«Європейські лідери усвідомлюють усю необхідність чітко дати зрозуміти…, що ми підтримуємо Україну в довгостроковій перспективі. Те саме стосується військового обладнання. Ми вирішили запровадити те, що називаємо Європейським фондом миру, щоб заохотити більшу військову підтримку України у координації з нашими державами-членами. Є спільна політична воля вдосконалити інструмент, вдосконалити механізм, заснований на базі, що ми хочемо надати через ЄС і двосторонню допомогу більше ракет, більше боєприпасів», – зазначив Мішель.

Президент Євроради визнав, що в минулому в ЄС недооцінювали важливість інвестицій у власні оборонні можливості. Їхній розвиток планують обговорити на саміті лідерів, запланованому на 14-15 грудня.

«Ми рішуче виступаємо за розширення промислової співпраці для створення потужної індустріальної бази в ЄС. Це означає, що в короткостроковій перспективі нам потрібно більше інвестувати. Нам потрібно більше розширюватися, мати більше європейських можливостей для допомоги Україні, а також більше інструментів у наших руках для більшого стримування. Це пункт перший. Але паралельно ми повинні працювати в середньостроковій і довгостроковій перспективах над розбудовою цих промислових баз», – наголосив топпосадовець.

На саміті цього тижня лідери ЄС також планують розглянути й надання Україні 20 мільярдів євро на наступні чотири роки на фінансування її військових потреб.

На нараді міністрів оборони країн ЄС у серпні оголосили про створення 20-мільярдного фонду військової допомоги Україні. За планом, Києву щороку з 2024 по 2027 роки виділятимуться 5 мільярдів євро на програми озброєння і навчання – про це тоді оголосив верховний представник Європейського союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

Євросоюз також готує пакет фінансової допомоги Україні на суму близько 50 мільярдів євро протягом 2024-2027 років. 27 країн-членів ЄС мають проголосувати за цей пакет допомоги на саміті 14–15 грудня. Проте є побоювання, що допомога може бути заблокована Угорщиною.