ЄС має переконати Угорщину в необхідності допомоги Україні – німецький чиновник

Європейський Союз має на меті переконати Угорщину, яка ухиляється від надання допомоги Києву у розмірі 50 мільярдів євро на своєму саміті наприкінці цього тижня, заявив німецький урядовець.

На брифінгу в Берліні урядовець повідомив, що всі 27 країн-членів ЄС, окрім однієї, підтримали проект допомоги Україні.

«Наша чітка мета полягає в тому, щоб переконати цю державу в тому, що українська програма є правильним інструментом для того, щоб продемонструвати нашу єдність і надіслати Росії чіткий сигнал, а також підтримати зусилля президента США Джо Байдена щодо мобілізації подальшої необхідної підтримки», – сказав урядовець, якого цитує агенція Reuters.



Відповідаючи на запитання, чи існує план «Б», урядовець сказав: «Ми робимо ставку на план «А».

Євросоюз готує пакет фінансової допомоги Україні на суму близько 50 мільярдів євро протягом 2024–2027 років. 27 країн-членів ЄС мають проголосувати за цей пакет допомоги на саміті 14–15 грудня.

У ЄС раніше заявляли, що мають «план Б», якщо Будапешт застосує вето.