У Києві через атаку РФ постраждали 53 людини, серед них є діти – Кличко

Унаслідок ракетної атаки РФ у Києві постраждали 53 людини, серед них – восьмеро дітей, повідомив мер Віталій Кличко.



«Загалом в результаті нічної атаки ворога постраждали 53 людини. 20 із них, в тому числі двох дітей госпіталізували. 33 постраждалим медики надали допомогу на місці. Зокрема, й 6 дітям», – написав він у телеграмі.



Раніше повідомлялось про 51 постраждалу людину.

Близько 3:00 ночі у Києві пролунало кілька вибухів. Через кілька хвилин після цього в місті оголосили повітряну тривогу. За даними КМВА, пуски балістичних ракет, найімовірніше, були із північно-східного напрямку. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що російські війська атакували Київ десятьма балістичними ракетами, їх збили.

Місцева влада повідомила, що у Києві внаслідок нічної атаки РФ зафіксовано падіння уламків у чотирьох районах міста – у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.