Наслідки атаки РФ: в одному з районів Києва повернули водопостачання

У Дніпровському районі Києва нормалізувала водопостачання, з яким виникли проблеми після ракетної атаки РФ, повідомляє мер міста Віталій Кличко.



«Фахівці ПрАТ «АК «Київводоканал» виконали оперативні переключення. Станом на 07:00 усі споживачі з водопостачанням», – написав він у телеграмі.



Пошкодження водопровідної мережі у Дніпровському районі сталося через падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги.

Близько 3:00 ночі у Києві пролунало кілька вибухів. Через кілька хвилин після цього в місті оголосили повітряну тривогу. Місцева влада повідомила, що у Києві внаслідок нічної атаки РФ зафіксовано падіння уламків у чотирьох районах міста – у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах, постраждала 51 людина.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.