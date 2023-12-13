Норвегія надасть Україні 800 мільйонів доларів – голова уряду

Норвегія надасть Україні додаткову фінансову та гуманітарну допомогу на суму 800 мільйонів доларів, повідомив премʼєр-міністр Норвегії Йонас Ґар Стьоре на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським 13 грудня.

«Український уряд має платити медсестрам, лікарям, вчителям та іншим працівникам», – наголосив Стьоре, коментуючи надання допомоги. «Ми також хочемо оголосити, що ми підтримуватимемо український народ у 2024 році із найперших місяців», – додав норвезький премʼєр.

Президент України Володимир Зеленський 13 грудня прибув до Осло для переговорів з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Ґар Стьоре та іншими лідерами країн Північної Європи щодо подальшої підтримки України у її війні проти російського вторгнення.