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Норвегія надасть Україні 800 мільйонів доларів – голова уряду

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Ґар Стьоре (праворуч). Осло, 13 грудня 2023 року
Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Ґар Стьоре (праворуч). Осло, 13 грудня 2023 року

Норвегія надасть Україні додаткову фінансову та гуманітарну допомогу на суму 800 мільйонів доларів, повідомив премʼєр-міністр Норвегії Йонас Ґар Стьоре на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським 13 грудня.

«Український уряд має платити медсестрам, лікарям, вчителям та іншим працівникам», – наголосив Стьоре, коментуючи надання допомоги. «Ми також хочемо оголосити, що ми підтримуватимемо український народ у 2024 році із найперших місяців», – додав норвезький премʼєр.

Президент України Володимир Зеленський 13 грудня прибув до Осло для переговорів з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Ґар Стьоре та іншими лідерами країн Північної Європи щодо подальшої підтримки України у її війні проти російського вторгнення.

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