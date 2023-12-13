Зеленський прибув до Норвегії з неанонсованим візитом

Президент України Володимир Зеленський прибув до Осло для переговорів з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Ґар Стьоре та іншими лідерами країн Північної Європи щодо подальшої підтримки України у її війні проти російського вторгнення, йдеться у заяві уряду Норвегії.



«Норвегія продовжуватиме підтримувати боротьбу України за самозахист. Ми надаємо цілеспрямовану, довгострокову підтримку, щоб допомогти Україні в її боротьбі за свободу і демократію. Зусилля України є важливими для забезпечення свободи і безпеки тут, у Норвегії», – сказав Стьоре.



Зеленський також візьме участь у саміті Північних країн в Осло.

11-12 грудня Володимир Зеленський перебував з візитом у США. Він зустрівся з президентом США Джо Байденом, також уперше провів зустріч зі спікером Палати представників Конгресу Майком Джонсоном, чиї колеги-республіканці заблокували законопроєкт, який передбачає десятки мільярдів доларів військової допомоги Україні.

Протягом повномасштабного вторгнення Росії українські сили залежать від очолюваної США коаліції країн, яка надала зброю, а також економічну й соціальну допомогу на десятки мільярдів доларів. Зараз потік американської допомоги близький до виснаження – якщо Конгрес США не підтримає пропозиції президента Байдена.