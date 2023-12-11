Британія і Норвегія оголосили про коаліцію, яка спрямована на посилення можливостей України у Чорному морі

Велика Британія та Норвегія очолять нову Коаліцію морських сил і засобів, яка постачатиме кораблі та транспортні засоби для посилення спроможності України діяти на морі.



Як повідомляє пресслужба британського уряду, міністр оборони Ґрант Шаппс підтвердить закупівлю двох тральщиків для ВМС ЗС України.



«Нова коаліція надасть довгострокову підтримку Україні, включаючи навчання, обладнання та інфраструктуру для посилення безпеки в Чорному морі. Два тральщики Королівського військово-морського флоту передаються зі складу ВМС Великої Британії до складу Збройних сил України (ЗСУ) з метою посилення спроможності України діяти на морі», – йдеться у повідомленні.



Йдеться закупівлю двох протимінних кораблів класу Sandown через Британське експортне фінансування у зв’язку з тим, що Велика Британія і Норвегія започатковують нову коаліцію морських сил і засобів.



Як зауважують в уряді Британії, окрім нової ініціативи, міністр оборони підтвердить подальші деталі військової підтримки України з боку Великої Британії.



Посилення морських спроможностей ЗСУ, зокрема протидія загрозі від російських морських мін, допоможе відновити морський експорт України, зауважує Лондон.

«Я хотів би подякувати Великій Британії за ініціативу створення цієї коаліції та за те, що сьогодні тут, у Лондоні, було проведено запуск «Коаліції морської спроможності». Захист України важливий для євроатлантичної безпеки», – сказав міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам, додавши, що це довгостроковий проект, а підтримка вимагатиме багато роботи протягом багатьох років.



«Ми повинні допомогти Україні в роботі з відкриття торговельних шляхів і вільного пересування в Чорному морі. Ми прагнемо зміцнити військово-морську оборону України та покращити здатність України діяти вздовж власного узбережжя. Норвегія здійснила навчання українських військових веденню малих катерів і зможе продовжити цю підтримку», – додав Бйорн Арільд Грам, якого цитує пресслужба норвезького Міноборони.



Норвегія братиме участь у керівництві новоствореною коаліцією, до якої, як очікується, приєднаються кілька країн.

Від початку російського повномасштабного вторгнення Британія підтримує Україну, надаючи військову та гуманітарну допомогу, тренуючи на своїй території українських військових та надаючи прихисток українським біженцям.

У 2022 році Норвегія надала Україні та іншим країнам, які постраждали від вторгнення Росії в Україну, підтримку на суму близько 10,7 мільярда норвезьких крон. На період 2023-2027 років Норвегія схвалила багаторічну програму підтримки України на суму 75 мільярдів норвезьких крон (7,3 мільярда доларів), розподілену на п’ять років (близько 15 мільярдів на рік). Частина коштів також піде іншим країнам регіону, які постраждали від війни, наприклад, Молдові.