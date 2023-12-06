Британія та Норвегія створять коаліцію щодо України – норвезьке міністерство

Норвегія і Великобританія створять спільну коаліцію на підтримку України, йдеться в заяві міністерства оборони Норвегії.



Міністерство опублікувало повідомлення, у якому запросило представників ЗМІ 11 грудня на запуск британсько-норвезької коаліції на підтримку України. Анонсується, що на події будуть присутні міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс та міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.





Від початку російського повномасштабного вторгнення Британія підтримує Україну, надаючи військову та гуманітарну допомогу, тренуючи на своїй території українських військових та надаючи прихисток українським біженцям.

У 2022 році Норвегія надала Україні та іншим країнам, які постраждали від вторгнення Росії в Україну, підтримку на суму близько 10,7 мільярда норвезьких крон. На період 2023-2027 років Норвегія схвалила багаторічну програму підтримки України на суму 75 мільярдів норвезьких крон (7,3 мільярда доларів), розподілену на п’ять років (близько 15 мільярдів на рік). Частина коштів також піде іншим країнам регіону, які постраждали від війни, наприклад, Молдові.