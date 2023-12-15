Путін розраховує, що США кинуть Україну: як на Заході реагують на заява російського президента

Президент Росії Володимир Путін не відмовився від мети знищити Україну, принизити Захід, зруйнувавши його єдність та вплив. І для цього Путін готує Росіє до багаторічної війни. Такий загальний висновок зробили західні аналітики із риторики Путіна під час пресконференції 14 грудня. «Голос Америки» зібрав реакції на висловлювання Путіна.

Мир для Путіна – це капітуляція України, так західні політики та експерти однозначно трактують сенс послання президента Росії на його пресконференції у Москві.

«Мир буде тоді, коли ми досягнемо своїх цілей. Вони не змінюються. Це демілітаризація та денацифікація України та її нейтральний статус», – сказав Путін.

Коментуючи його слова, представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що президент Путін сказав те, про що адміністрація переконувала своїх опонентів з республіканської партії у Конгресі протягом багатьох місяців: Кремль не шукає миру, а отже, потрібно допомагати Україні захищатися.

Українцям «потрібна наша допомога і вона потрібна прямо зараз. Не після яєчного лікеру»

«Я дуже сподіваюся, що ті республіканці Палати представників, які місяцями тримали в заручниках критично важливу допомогу Україні, почули чіткі і промовисті меседжі Путіна», – сказав Кірбі під час брифінгу в Білому домі.

Замість того, щоб проголосувати за допомогу Україні, каже Кірбі, американські законодавці роз’їжджаються на Різдвяні канікули, а «українці повертаються до боротьби».

Українцям «потрібна наша допомога і вона потрібна прямо зараз. Не після яєчного лікеру», – сказав представник Білого дому.

Кірбі нагадав, що Росія посилила останнім часом авіаудари по критично важливій інфраструктурі, і українці «зіткнуться з більшою кількістю смертей і руйнувань для своїх сімей і батьківщини».

Він попередив, що «Путін кидає виклик тому самому міжнародному порядку, який ми допомагали будувати» і нагадав слова президента Джо Байдена, який сказав, що «коли диктатори не платять ціну за свою агресію, вони просто продовжують діяти».

Після пресконференції Путіна у Сенаті США повідомили, що продовжать наступного тижня переговори щодо додаткового запиту Білого дому на суму 106 мільярдів доларів на національну безпеку, який включає 60 мільярдів доларів військової та гуманітарної допомоги Україні.

«Впевнений лідер воєнного часу»?

«Впевненим лідером воєнного часу» називають презентацію Володимира Путіна на чотиригодинній пресконференції автори статті у газеті New York Times. Він не шукає компромісу і «повністю контролює своє вторгнення та свою націю», пишуть журналісти NYT.

«Його впевненість, – вважають вони, – підкреслила явну рішучість російського лідера протриматись довше, ніж Україна та Захід».

Десятки політиків, міжнародних оглядачів та журналістів звернули увагу на ці ж слова Путіна на пресконференції.

Шеф Московського бюро британського ділового щоденника Financial Times Макс Седдон називає виступ Путіна «рішучим посланням всім, хто закликає Україну вести мирні переговори щодо припинення війни».

Британський журналіст каже, що Путін не йде на поступки, а його цілі зводяться до повної капітуляції України. І тут нічого не змінилося.

«Путін каже, що мир з Україною буде «тільки тоді, коли ми досягнемо своїх цілей [...] і ці цілі не змінилися». Серед них ще й «денацифікація» та «демілітаризація» України – тобто повна капітуляція перед Росією», – твітує Макс Седдон.

Співголова Європейської ради з міжнародних відносин, колишній міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт звертає увагу на те, що російський президент прямо говорить, які частини території він хоче відрізати від України.

«Навряд чи дивно, але Путін ясно говорить про те, що він хоче завоювати Одесу та відрізати те, що залишилося від України, від усього Чорного моря», – пише Більдт у мережі Х.

Але німецький політичний оглядач Ульріх Шпек каже, що Путіну не йдеться про конкретні території – його мета вся Україна.

Путін хоче капітуляції України

«Путін знову і знову повторює: ця війна не про Крим і Донбас, тобто якусь територію, а про капітуляцію України; кінець незалежної та суверенної державності. Завойовницька війна», – твітує Шпек.

Колишній шведський дипломат, аналітик вашингтонського дослідницького центру Атлантична Рада Андерс Аслунд звертається до тих, хто закликав Україну до переговорів.

Скажіть йому домовлятися, а не Україні!

«Усі, хто закликав Україну домовлятися з Росією: Слухайте сьогодні Путіна! Його не цікавлять ніякі переговори, домовленості чи компроміси, лише перемога і повне захоплення України. Скажіть йому домовлятися, а не Україні!» – пише Аслунд у мережі Х (колишня Twitter).

Колишній посол США у Москві Майкл Макфол звертає увагу на слова російського президента про те, що допомога Заходу зменшується, що дає надію Путіну на перемогу.

чому деякі члени Конгресу хочуть заохотити Путіна

«Сьогодні Путін заявив, що підтримка України з боку США «поступово закінчується».

Дуже тривожно.

Мені важко зрозуміти, чому деякі члени Конгресу хочуть заохотити Путіна, затримуючи допомогу Україні», – твітує Макфол.

Колишній посадовець НАТО, експерт Фінського інституту міжнародних відносин Едвард Гантер Крісті також вважає, що мета Кремля – принизити Захід і довести його неспроможність захищати своїх партнерів та свої цінності, маючи для цього значні військові переваги.

«Путін розраховує на те, що Америка втече навіть не з поля бою, а від надання Україні готової військової техніки. Потім він відновить свою злочинну загарбницьку війну і принизить увесь західний світ, водночас убивши ще більше невинних життів», – пише військовий експерт.