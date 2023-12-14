Лідери ЄС погодили 12-ий пакет санкцій проти Росії

Лідери країн Європейського союзу 14 грудня погодили 12-ий пакет санкцій проти Росії.

«Є політична згода щодо 12-го пакету санкцій ЄС проти Росії, хоча він буде офіційно схвалений найближчими днями», – повідомив кореспондент Радіо Свобода.

За його словами, ЄС також спробує узгодити ще один пакет санкцій проти Росії до другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну.

Раніше сьогодні агентство Reuters із посиланням на два джерела, знайомі із ситуацією, повідомило, що Австрія вимагала виключити Raiffeisen Bank International із українського списку «спонсорів війни» в обмін на розблокування 12-го пакету європейських санкцій проти Росії.

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У жовтні міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберґ відкрито розкритикував український чорний список. Raiffeisen Bank International – єдина австрійська компанія у ньому.

Після початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну Raiffeisen Bank International заявляла, що має намір залишити російський ринок. При цьому розглядалися два варіанти: продаж російських активів чи відокремлення їх від основної групи. Згодом стало відомо, що австрійська фінансова група запланувала відділення активів на кінець 2023 року. У 2022 році Raiffeisen Bank отримав прибуток у розмірі близько 3,8 мільярда євро, при цьому близько двох мільярдів євро група отримала з Росії. Російські вкладники за рік розмістили у банку понад 20 млрд євро.



Новий пакет санкцій Євросоюзу щодо Росії може стосуватися експорту зварювальних апаратів, хімікатів, оборонних технологій і ліцензування програмного забезпечення. Крім того, буде запроваджено ембарго на російські алмази.