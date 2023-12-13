США запровадили санкції проти компанії, яка ввозила в Росію товари подвійного використання через Казахстан

Сполучені Штати запровадили санкції проти російської компанії, яка, як раніше виявило Радіо Свобода, отримала сотні партій технологій подвійного призначення із Казахстану. За даними західних урядів, Росія використовує їх у виробництві зброї, яку застосовує у війні проти України.

Компанія-продавець електроніки Streloi E-Kommerts, розташована в Санкт-Петербурзі, входить до ряду компаній і фізичних осіб, які потрапили під санкції США 12 грудня, спрямованих на російські мережі військових закупівель.

«Кремль поступово переводить Росію на економіку військового часу, але військова машина Путіна не може вижити лише за рахунок внутрішнього виробництва», – заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен у заяві.

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За її словами, нові санкції посилюють тиск на постачальників і мережі з третіх країн, охочих надавати Росії ресурси, яких вона «відчайдушно потребує для нарощування та підтримки своєї військово-промислової бази».

Розслідування Радіо Свобода в червні показало, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року «Стрелой Е-Коммерц» отримала сотні партій товарів подвійного призначення від Elem Group, дочірньої компанії, розташованої у фінансовій столиці Казахстану Алмати.

Зокрема, проєкт української служби Радіо Свобода «Схеми» отримав у своє розпорядження список західних електронних компонентів, знайдених у російському озброєнні та допоміжних системах, який був складений українською розвідкою для ЄС. Згодом журналісти Радіо Свобода виявили ці та інші деталі серед масиву даних з митниці Казахстану та Киргизстану за допомогою міжнародних баз імпорту-експорту ImportGenius та Sinoimex.

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Поміж інших, казахська компанія Elem Group була зареєстрована 14 березня 2022 року, тобто через кілька тижнів після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Компанія тісно пов’язана з російською фірмою «Стрелой Е-Коммерц», яка з січня 2012 року отримала від Elem Group не менше 300 партій електроніки, зокрема подвійного призначення.

У 273 партіях були присутні товари подвійного призначення, зазначені у списках санкцій США як продукція з «високим пріоритетом».