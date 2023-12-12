У ЄС не погодили заборону для Росії на купівлю старих танкерів

Країни Євросоюзу не погодили заборону на купівлю російським нафтовим компаніям застарілих танкерів для перевезення нафти. Як повідомляє агентство Reuters, цей захід Єврокомісія пропонувала включити до 12-го пакету санкцій проти Москви через повномасштабне вторгнення в Україну. Нові санкції мають бути оголошені вже цього тижня.



Єврокомісія пропонувала заборонити угоди з танкерами, аби посилити контроль за російським нафтовим бізнесом. Використання Росією застарілих танкерів дозволяло Москві вивозити нафту, уникаючи контрольних механізмів і, таким чином, порушуючи цінову стелю.



Середземноморські країни, де базуються великі морські транспортні компанії, висловили побоювання, що санкції підірвуть їх конкурентоспроможність. Після обговорення цього питання було досягнуто компромісне рішення: компаніям, які вирішили продати Росії старий танкер, доведеться звітувати в органи нагляду про такі угоди.

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Новий пакет санкцій Євросоюзу щодо Росії може стосуватися експорту зварювальних апаратів, хімікатів, оборонних технологій та ліцензування програмного забезпечення. Крім того, буде запроваджено ембарго на російські алмази.