Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Канада забороняє прямий імпорт російських алмазів і пов’язаних продуктів – МЗС країни

У МЗС Канади вважають, що зниження доходів Росії від алмазної індустрії не дозволить Кремлю залучати ці кошти для агресії проти України
У МЗС Канади вважають, що зниження доходів Росії від алмазної індустрії не дозволить Кремлю залучати ці кошти для агресії проти України

Канада запроваджує нову заборону на прямий імпорт до країни російських алмазів та пов’язаних із ними продуктів, заявило Міністерство закордонних справ країни з посиланням на очільницю відомства Мелані Жолі.

Заборона була оголошена після того, як «Група семи», до якої входить Канада, зобов’язалася колективно знизити доходи Кремля від експорту непромислових алмазів.

Читайте також: Лідери G7 погодилися обмежити імпорт російських алмазів

«Канада продовжить працювати зі своїми союзниками по G7 та іншими міжнародними партнерами для впровадження комплексних заходів контролю та перевірки для заборони російських алмазів», – йдеться в заяві.

У МЗС вважають, що зниження доходів Росії від алмазної індустрії не дозволить Кремлю залучати ці кошти для агресії проти України.

«Реалізація цієї заборони у співпраці з нашими партнерами з G7 посилає чітке повідомлення Росії: ми не потерпимо використання російських алмазних доходів для фінансування війни. Ми закликаємо президента Путіна негайно покласти край цій невиправданій агресійній війні проти України, і ми продовжуватимемо підтримувати українців стільки, скільки буде потрібно», – йдеться в коментарі Жолі.

Читайте також: Санкції проти РФ: алмази і не тільки. Стали відомі подробиці 12-го пакету

МЗС нагадує, що запровадило санкції проти найбільшого російського виробника діамантів «Алроса» у 2022 році. Обсяг експорту «Алроси» того ж року сягнув 3,9 мільярда доларів. При цьому країни G7 представляють 70% світового ринку діамантів.

За даними дипломатичного відомства, у 2021 році канадський імпорт російської продукції, на яку поширюється запроваджена сьогодні заборона, склав 4,1 мільйона доларів.

Напередодні лідери країн «Групи семи» домовилися обмежити імпорт російських алмазів з наступного року в рамках посилення санкцій проти РФ через вторгнення в Україну.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG