Канада забороняє прямий імпорт російських алмазів і пов’язаних продуктів – МЗС країни

Канада запроваджує нову заборону на прямий імпорт до країни російських алмазів та пов’язаних із ними продуктів, заявило Міністерство закордонних справ країни з посиланням на очільницю відомства Мелані Жолі.

Заборона була оголошена після того, як «Група семи», до якої входить Канада, зобов’язалася колективно знизити доходи Кремля від експорту непромислових алмазів.

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«Канада продовжить працювати зі своїми союзниками по G7 та іншими міжнародними партнерами для впровадження комплексних заходів контролю та перевірки для заборони російських алмазів», – йдеться в заяві.

У МЗС вважають, що зниження доходів Росії від алмазної індустрії не дозволить Кремлю залучати ці кошти для агресії проти України.

«Реалізація цієї заборони у співпраці з нашими партнерами з G7 посилає чітке повідомлення Росії: ми не потерпимо використання російських алмазних доходів для фінансування війни. Ми закликаємо президента Путіна негайно покласти край цій невиправданій агресійній війні проти України, і ми продовжуватимемо підтримувати українців стільки, скільки буде потрібно», – йдеться в коментарі Жолі.

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МЗС нагадує, що запровадило санкції проти найбільшого російського виробника діамантів «Алроса» у 2022 році. Обсяг експорту «Алроси» того ж року сягнув 3,9 мільярда доларів. При цьому країни G7 представляють 70% світового ринку діамантів.

За даними дипломатичного відомства, у 2021 році канадський імпорт російської продукції, на яку поширюється запроваджена сьогодні заборона, склав 4,1 мільйона доларів.

Напередодні лідери країн «Групи семи» домовилися обмежити імпорт російських алмазів з наступного року в рамках посилення санкцій проти РФ через вторгнення в Україну.