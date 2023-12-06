«Проситимуть тиснути на Москву»: лідери ЄС їдуть у Китай, щоб обговорити війну в Україні та торгівлю

Лідери Євросоюзу зустрінуться в Китаї із президентом Сі Цзіньпіном і прем'єр-міністром Лі Цяном в межах їх першого саміту віч-на-віч із 2019 року. На цю зустріч покладають великі надії, сподіваючись досягти порозуміння і зменшення напруження, яке наростало останні роки Пекіном і Брюсселем.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Шарль Мішель проведуть переговори з очільником Китаю та іншими керівниками. Вони розглянуть кілька гострих питань, зокрема торгові суперечки та підтримку Пекіном Кремля, який вже майже два роки веде широкомасштабну війну проти України.

Співрозмовник Радіо Свобода, обізнаний із підготовкою саміту, повідомив, що лідери ЄС планують обговорити на саміті:

цілий ряд економічних питань;

відносини Китаю із Росією;

шляхи припинення російської агресії проти України;

обхід санкцій китайськими компаніями;

участь Пекіна в торгівлі зброєю між Росією і Північною Кореєю.

ЄС планує закликати Пекін повернутися до переговорів щодо формули миру президента України Володимира Зеленського і підштовхнути Китай до тиску на Москву, щоб активізувати обміни полоненими, а також щоб змусити Росію припинити депортацію українських дітей до Росії.

«Це не питання ідеології», – сказав Радіо Свобода посадовець ЄС. «Тут [Пекіну] не потрібно робити політичні кроки, достатньо просто допомогти»

Напередодні зустрічі офіційні особи Китаю заявили, що Пекін і Брюссель «не суперники», незважаючи на ключові розбіжності у глобальних питаннях.

«Китай і ЄС [не поділяють] точку зору на деякі міжнародні та регіональні проблеми, і лише дотримуючись комунікації та координації, ми зможемо відігравати конструктивну роль у підтримці світового миру та стабільності, а також у вирішенні глобальних викликів», – про це 4 грудня заявив міністр закордонних справ КНР Ван Ї, повідомляє державне інформаційне агентство Сіньхуа.

Китай і війна Росії проти України

Офіційні особи ЄС кажуть, що фон дер Ляєн і Мішель планують присвятити значну частину часу зустрічі із Сі, щоб поговорити про зростання ролі певних китайських фірм у тому, як Росії вдається обходити санкції ЄС.

Відомо, що такі дії допомагають забезпечити Москву нелетальними, але корисними у військовій сфері, товарами з подвійним призначенням, такими як транспортні засоби, запчастини до тракторів, мікрочіпи та цивільні дрони.

Гонконзька газета South China Morning Post пише, що Брюссель планує закликати Сі вжити заходів проти 13 китайських компаній, які, як було виявлено, обходять санкції та допомагають Росії. Якщо китайський лідер не дасть чітких зобов’язань це зробити, то ЄС розгляне можливість додати ці фірми до свого 12-го пакету санкцій, над затвердженням якого зараз працюють у блоці. Представник ЄС підтвердив Радіо Свобода такий підхід.

Однак незрозуміло, чи зможе Брюссель це втілити.

Проєкт 12-го пакету санкцій ЄС, з яким Радіо Свобода ознайомилося в листопаді, не містить нових китайських компаній. Брюссель спочатку включив сім китайських компаній до свого 11-го пакету санкцій, але вилучив чотири, перш ніж ухвалити пакет в червні після лобіювання китайських чиновників і деяких більш дружніх до Китаю членів блоку, таких як Угорщина.

Роль Китаю у підтримці Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну непокоїть Брюссель із лютого 2022 року.

Хоча Пекін не дійшов до прямої і відкритої військової допомоги Москві, він продовжує торгувати з Росією та постачати їй товари подвійного призначення, цивільного обладнання, яке, на думку експертів, виявилося життєво важливим для кремлівської воєнної машини.

Служба безпеки України нібито підірвала залізничне сполучення, що сполучає Росію з Китаєм на Далекому Сході Росії 30 листопада, щоб зруйнувати транскордонну торгівлю, підтвердили багатьом західним ЗМІ українські чиновники.

Зважаючи на цю напруженість, Янка Ертель, директорка Азійської програми Європейської ради з міжнародних відносин, каже, що Пекін на саміті прагнутиме пройтися «по канату» між покращенням зв’язків із Брюсселем, водночас уникаючи серйозних поступок.

«Тактичні корективи у торгівлі та дипломатії можливі, але реальні зміни в стратегії малоймовірні»

Торгівельні суперечки

Грудневий саміт проходить після серії зустрічей високого рівня цього року між лідерами ЄС і Китаю. Наприклад, у вересні до КНР завітав верховний представник ЄС з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс, а керівник зовнішньої політики блоку Жозеп Боррель провів зустрічі там у жовтні.

Темою обговорення тоді стали заходи, вжиті Брюсселем для покращення своєї економічної безпеки та зменшення залежності від Китаю – політика, яку відстоює фон дер Ляєн під час свого перебування на посаді.

На початку цього року президентка Єврокомісії виклала нову стратегію «зменшення ризиків» із боку Китаю шляхом зменшення залежності Брюсселя від китайської економіки у критичних секторах і шляхах постачання.

Проте, вона також наголосила, що політика не має на меті «відключити» ЄС від китайської економіки. Європейська унія також прагне підтримувати співпрацю із Китаєм у таких питаннях, як боротьба зі зміною клімату.

Під час вересневої поїздки до Пекіна Домбровскіс домовився зі своїми китайськими колегами про створення механізмів врегулювання суперечок, хоча вже на початку жовтня Брюссель розпочав розслідування щодо того, чи варто вводити штрафні мита на дешевший китайський імпорт електромобілів, щоб захистити виробників ЄС.

Очікується, що Європейська комісія також розпочне розслідування щодо китайських металургійних компаній. Це викликало різку реакцію Пекіна, який звинуватив ЄС у протекціоністських заходах.

Ця суперечка стане предметом обговорення на саміті 7-8 грудня в Пекіні, і аналітики уважно стежать за тим, як уповільнення економічного розвитку Китаю вплине на торговельні дискусії на перемовинах.

Ця зустріч між лідерами ЄС і Китаю стане першою відтоді, як аналітики почали прогнозувати, що китайська економіка зросте лише на 5% у 2024 році та матиме проблеми через борг, що зростає і вже похитнув довіру інвесторів.

Ной Баркін, старший радник у Rhodium Group і запрошений старший науковий співробітник Німецького фонду Маршалла, каже у коментарі Радіо Свобода, що це може призвести до відчуття всередині ЄС, що він має більше важелів впливу на Пекін, ніж раніше.

Пекін може «видужати», продаючи на європейському ринку недорогі екологічні технологічні продукти

Однак він додає, що Брюссель стурбований тим, що Пекін «спробує видужати від поточної недуги завдяки експорту, продаючи на європейському ринку недорогі екологічні технологічні продукти», що загрожуватиме європейській відповідній «галузі, яка на кілька років відстає від китайських конкурентів».

Єдиний ринок ЄС дуже привабливий для Китаю на тлі уповільнення економіки КНР, каже керівник азійського відділу Афінського інституту міжнародних економічних відносин Пламен Тончев.

«Враховуючи слабке внутрішнє споживання в країні, експорт залишається одним із ключових драйверів зростання китайської економіки», – сказав він Радіо Свобода. «Це пояснює, чому Пекін так хвилюється щодо політики ЄС щодо зменшення ризиків, яку китайське керівництво вважає рівнозначною відокремленню [економічно від Китаю]».