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Позиція Пекіна щодо «кризи в Україні» є послідовною – МЗС Китаю про результати переговорів в США

Лідери США та Китаю провели чотиригодинні переговори у Сан-Франциско, 15 листопада 2023 року
Лідери США та Китаю провели чотиригодинні переговори у Сан-Франциско, 15 листопада 2023 року

Переговори лідерів Китаю і США у Сан-Франциско не змінили ставлення Пекіна до нинішніх міжнародних і регіональних криз, зокрема щодо «кризи в Україні», заявили у Міністерстві закордонних справ Китаю.

«Обидва президенти обмінялися думками щодо міжнародних і регіональних питань, що становлять спільне занепокоєння, включаючи кризу в Україні та палестино-ізраїльський конфлікт. Позиція Китаю в обох питаннях є чіткою та послідовною. Ми стоїмо на боці рівності та справедливості, залишаємось відданими сприянню переговорів про мир та деескалацію», – сказала на брифінгу речниця МЗС Китаю.

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Напередодні президент США Джо Байден та голова КНР Сі Цзіньпін провели чотиригодинні переговори. Серед іншого, Байден і Сі обговорили війну в Україні та Секторі Гази, в яких їхні країни підтримують протилежні сторони. Детального звіту, про що йшла мова стосовно України, наразі немає. Офіційний представник США сказав, що Байден під час закритої зустрічі наголосив Сі на тому, щоб той утримався від військової підтримки вторгнення Росії в Україну.

Кремль тим часом назвав переговори «важливими для всіх».

Пекін раніше висунув свій «мирний план» із 12 пунктів із закликом до деескалації та остаточного припинення вогню в Україні. Захід скептично ставиться до пропозицій Китаю щодо політичного врегулювання в Україні. Цей план був значною мірою відхилений Заходом через відмову Китаю засудити Росію за вторгнення до свого суверенного сусіда і через те, що він повторює російські тези, зокрема звинувачення на адресу Заходу в неспровокованому вторгненні.

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