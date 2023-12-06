Лідери G7 погодилися обмежити імпорт російських алмазів

Лідери країн «Групи семи» домовилися у середу обмежити імпорт російських алмазів з наступного року в рамках посилення санкцій проти РФ через вторгнення в Україну, йдеться у заяві G7.

«Ми запровадимо обмеження на імпорт непромислових алмазів, видобутих, оброблених або вироблених у Росії, до 1 січня 2024 року», – заявили лідери після віртуального саміту, до якого в режимі відеозв’язку долучився і президент України Володимир Зеленський.

Щодо рішення, то, як заявили представники G7, мова йде, зокрема, про подальше поетапнне обмеженнями на імпорт російських алмазів, оброблених у третіх країнах. Орієнтовна дата початку обмежень – 1 березня наступного року.

До початку вересня 2024 року буде створено «надійний механізм верифікації та сертифікації необроблених алмазів усередині G7, мовиться в заяві.

Нові обмеження доповнять низку санкцій, уже запроваджених проти РФ Сполученими Штатами та іншими країнами через вторгнення в Україну. Попередні санкції стосувалися фінансів, імпорту технологій та експорту енергоносіїв.

У своєму зверненні до лідерів G7 Володимир Зеленський заявив на важливості єдності Заходу, заявивши, що Росія тільки й розраховує, що цієї єдності не буде.

«Росія сподівається лише на одне – що наступного року консолідація світу зруйнується. Росія вірить, що Америка і Європа проявлять слабкість і не збережуть підтримку України на належному рівні. Путін вірить, що вільний світ не дотисне повне виконання своїх же санкцій», – сказав Зеленський.

Лідери G7 у своїй заяві наголосили на подальшій підтримці України, пообіцявши, що вона триватиме.

«Наша непохитна відданість підтримці боротьби України за її незалежність, суверенітет і територіальну цілісність ніколи не похитнеться», – заявили вони.

У Білому домі раніше попередили, що кошти для допомоги Україні вичерпуються, а тому Конгрес повинен схвалити нове фінансування.