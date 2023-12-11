Після початку війни до РФ через Білорусь ввезли люксових автомобілів на 100 мільйонів доларів – ЗМІ

Після початку повномасштабної війни проти України до Росії через Білорусь ввезли близько тисячі преміальних європейських машин загальною вартістю близько 100 мільйонів доларів, ідеться у спільному розслідуванні російського та білоруського видань – «Верстки» та «Бюро».

Згідно з митними даними, ввезені до Росії автомобілі виготовляються в Німеччині, США, Великій Британії, Італії, Швеції, Австрії, Ірландії та Бельгії. Їхні виробники – заводи Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lamborghini, Jaguar Land Rover, Volvo та інші. Найдорожчі автомобілі, ввезені до Росії через Білорусь – Rolls-Royce Cullinan Black Badge за 633 тисячі доларів, Ferrari SF90 Stradale за 538 тисяч доларів і Lamborghini Urus за 434 тисячі доларів.

Постачання преміальних автомобілів з Білорусі до Росії здійснюють понад 30 білоруських компаній. «Верстка» розповіла про пʼять найбільших постачальників, керівники деяких із них повʼязані з фактичним правителем Білорусі Олександром Лукашенком.

«Зіп-Лайн». Керівник та власник – Андрій Піскарьов. Раніше працював на бізнесмена Юрія Чижа, якого називали «гаманцем» Лукашенка. У соцмережах Піскарьова є фотографії з речницею Лукашенка Наталією Ейсмонт, а також хокейним тренером та бізнесменом Дмитром Басковим, яких підозрюють у причетності до вбивства опозиційного активіста Романа Бондаренка. «Зіп-Лайн» поставила до Росіʼ автомобілів більш як на 4,8 мільйона доларів.

«Атлант-М Британія». Від січня до жовтня 2023 року поставила до Росії люксових автомобілів майже на 5 мільйонів доларів.

«Кастом-сервіс». Керівник – Віталій Соболевський, який також виконує обов’язки заступника голови Асоціації митних представників Білорусі. Офіс Асоціації розташований у мінському бізнес-центрі «Неміга-Сіті», де раніше розташовувався офіс «Глобалкастом» – іншої відомої логістичної фірми, повʼязаної з правою рукою Лукашенка Віктором Шейманом. «Кастом-Сервіс» експортувала люксових автомобілів із Білорусі до Росії на понад 8,5 мільйона доларів.

«Техно-Джет Груп». Власник – Фелікс Дзеранов, син колишнього високопоставленого військовослужбовця внутрішніх військ Ігоря Дзеранова. Компанія постачала до Росії люксові автомобілі загальною вартістю понад 15 мільйонів доларів.

«Преміальна транспортна компанія». За десять місяців 2023 року поставила до Росії люксових автомобілів більш ніж на 15,6 мільйона доларів. Партнер Білоруської федерації боротьби, разом із Національним олімпійським комітетом на чолі зі старшим сином Лукашенка Віктором та Президентським спортивним клубом під керівництвом середнього сина – Дмитра.

Найбільшими імпортерами автомобілів із Білорусі після початку війни стали АТ «Автодім», ТОВ «Міська транспортна компанія» та ТОВ «Торговий дім «Східне партнерство». Останні дві повʼязані з владою Москви.