Спецпредставник ЄС заявив, що Казахстан значно скоротив реекспорт товарів подвійного призначення до Росії

Девід О’Салліван, спеціальний посланник Європейського союзу з питань впровадження санкцій, зустрівся з офіційними особами Казахстану 28 листопада і заявив, що Астана значно скоротила реекспорт товарів подвійного призначення до Росії, але збільшила інший експорт до свого північного сусіда.

О’Салліван наголосив: ЄС вважає, що санкції, накладені на Росію Заходом через її вторгнення в Україну, не стануть на заваді його співпраці з Казахстаном.

Очікується, що О’Салліван відвідає Узбекистан 29 листопада, щоб зосередитися на тому ж питанні.

Влада Казахстану стверджує, що повністю заборонила постачання до Росії товарів військового призначення з травня 2022 року, а щодо товарів подвійного призначення запровадила спеціальну сертифікацію і дозволи на вивіз.

У березні 2023 року Bloomberg повідомляв, що Росія отримує чіпи й мікросхеми через Казахстан, Туреччину й ОАЕ в обхід санкцій.

Водночас казахстанське МЗС визнало, що приватні фірми можуть займатися реекспортом заборонених товарів, але влада країни намагається припиняти такі поставки. У червні міністр торгівлі Казахстану повідомив Радіо Свобода, що «під наглядом перебувають понад сотня компаній».

У жовтні в Мінторгівлі Казахстану заявили про введення заборони на експорт до Росії 106 найменувань товарів військового призначення через санкції. До них віднесли дрони і їхні компоненти, спеціалізовану електроніку, чіпи й аналогічну продукцію.