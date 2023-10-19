ЗМІ кажуть, що Казахстан заборонив експорт до РФ деяких товарів через війну. Міністерство торгівлі заперечує

Казахстан заборонив експорт до Росії 106 видів товарів, які можуть бути використані у війні, повідомляє агентство Kaztag з посиланням на віцеміністра торгівлі та інтеграції Кайрата Торебаєва.



«Ми експортуємо всі товари, крім тих, що стосуються війни – щодо них застосовані обмеження. Це 106 найменувань товарів – їхній експорт ми повністю заборонили», – сказав Торебаєв у кулуарах сенату.



Серед таких товарів є дрони, електрочіпи, а також електроніка, яка може використовуватись у війні.



«Ці 106 найменувань товарів не виробляються в Казахстані, а раніше реекспортувалися через Казахстан. Імпорт до Казахстану здійснюється, але експорт – ні. Вони (виробляються – ред.) не лише на Заході, а й в інших країнах», – пояснив чиновник.

Але згодом міністерство торгівлі країни відкинуло повідомлення про часткову заборону торгівлі.

«Поширена в ЗМІ інформація про заборону продажу в Росію 106 найменувань товарів офіційно визнана Міністерством торгівлі та інтеграції РК неправдивою», – сказано на сайті відомства. Жодних заборон на експорт через санкції проти Росії немає.

У червні кілька мовних редакцій Радіо Свобода опублікували спільне розслідування про роль деяких компаній з Киргизстану та Казахстану у ланцюгу постачання товарів подвійного призначення в РФ. Журналісти опублікували докази того, як ці компанії завозили в Росію через Киргизстан та Казахстан мікрочіпи, телекомунікаційне обладнання та іншу електроніку, згодом виявлену в російських ракетах, танках, гелікоптерах, безпілотниках та радіосистемах, які армія РФ використовує у повномасштабній війні проти України. Згодом щодо цих компаній США запровадили санкції.