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Проти компанії у Латвії порушили справу за поставки для російської армії

За версією слідства, фірма передавала засоби російській армії, яка діє «проти територіальної цілісності України»

Служба державної безпеки Латвії порушила кримінальну справу проти ризької компанії за підозрою в постачанні збройним силам Росії комплектуючих в обхід санкцій, повідомила пресслужба відомства. За версією слідства, фірма передавала засоби російській армії, яка діє «проти територіальної цілісності України».

За даними видання Leta, йдеться про ризьку компанію Arta-F. 14-15 жовтня відбулися обшуки на п’яти об'єктах фірми у Ризі та в інших містах країни, внаслідок чого були вилучені документи та зразки продукції, а також виявлено понад пів мільйона євро в одному з приміщень.

Раніше ЗМІ писали про зв’язки Arta-F із російською компанією «БТК-Груп», що виготовляє форму для Росгвардії та Слідчого комітету Росії.

У вересні видання The Insider писало, що латвійські компанії, попри санкції, продовжують постачати російські підприємства військово-промислового комплексу мікросхемами, які, зокрема, використовуються для виробництва балістичних ракет «Іскандер».

Після початку російського повномасштабного військового вторгнення в Україну США та інші країни запровадили заходи експортного контролю, щоб обмежити доступ Росії до технологій та інших ресурсів, які можуть підтримувати її оборонно-промисловий комплекс. З боку США причетним до закупівель передової західної електроніки та обладнання для військово-промислового комплексу Росії загрожує кримінальна відповідальність.

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