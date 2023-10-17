Проти компанії у Латвії порушили справу за поставки для російської армії

Служба державної безпеки Латвії порушила кримінальну справу проти ризької компанії за підозрою в постачанні збройним силам Росії комплектуючих в обхід санкцій, повідомила пресслужба відомства. За версією слідства, фірма передавала засоби російській армії, яка діє «проти територіальної цілісності України».

За даними видання Leta, йдеться про ризьку компанію Arta-F. 14-15 жовтня відбулися обшуки на п’яти об'єктах фірми у Ризі та в інших містах країни, внаслідок чого були вилучені документи та зразки продукції, а також виявлено понад пів мільйона євро в одному з приміщень.

Раніше ЗМІ писали про зв’язки Arta-F із російською компанією «БТК-Груп», що виготовляє форму для Росгвардії та Слідчого комітету Росії.

У вересні видання The Insider писало, що латвійські компанії, попри санкції, продовжують постачати російські підприємства військово-промислового комплексу мікросхемами, які, зокрема, використовуються для виробництва балістичних ракет «Іскандер».

Після початку російського повномасштабного військового вторгнення в Україну США та інші країни запровадили заходи експортного контролю, щоб обмежити доступ Росії до технологій та інших ресурсів, які можуть підтримувати її оборонно-промисловий комплекс. З боку США причетним до закупівель передової західної електроніки та обладнання для військово-промислового комплексу Росії загрожує кримінальна відповідальність.