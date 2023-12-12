Латвія закликає до зернових санкцій проти Росії

Міністр закордонних справ Латвії Крішʼяніс Каріньш заявив, що у 12-й пакет санкцій Євросоюзу проти РФ потрібно включити також заборону продажу російського зерна у країнах ЄС. Про це він заявив 12 грудня, прибуваючи на підготовче до саміту лідерів ЄС засідання міністрів, повідомляє кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі.

Попри домовленість у ЄС не накладати санкції на російське продовольство, латвійський міністр наполіг, що зернові санкції, які б не нашкодили країнами Африки та глобального Півдня, можливі.

«З точки зору Латвії, ми порушуватимемо інше питання – це питання експорту російського зерна. Російський зерновий експорт важливий для, скажімо так, глобального Півдня: це доступ до їжі, відсутність стрибків цін. Це зрозуміло і це важливо. Але зараз значна кількість цього російського зерна транспортується через Євросоюз. І важливо, щоб це зерно не зупинялося в Європі, щоб ми не платили Росії за годування її військової машини, а щоб воно йшло лише транзитом», – пояснив свою позицію латвійський міністр.

12-й пакет санкцій ЄС має ухвалити на саміті лідерів 14–15 грудня.

Міністри закордонних справ країн-членів ЄС другий день поспіль збираються у Брюсселі на підготовчі до саміту засідання. Саміт лідерів країн-членів Євросоюзу має відбутися у Брюсселі 14–15 грудня. На ньому ЄС має, зокрема, ухвалити рішення щодо початку переговорів з Україною про членство в ЄС, а також євроінтеграційні рішення щодо девʼяти інших країн. Ще однією темою обговорень є 12-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії.