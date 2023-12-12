«Це не базар» – МЗС Люксембургу про торги Угорщини щодо України в ЄС

Міністр закордонних і європейських справ Люксембургу Ксавʼє Бетель заявив, що Угорщина має памʼятати про те, в якому стані сама приєдналась до Європейського союзу, перш ніж стверджувати, що Україна надто бідна для вступу до ЄС. Про це Ксавʼє Бетель сказав журналістам 12 грудня, прибуваючи на підготовче до саміту лідерів ЄС засідання міністрів, повідомляє кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі.

«Якби, коли Угорщина йшла до членства, ми запитували, чи була Угорщина достатньо багатою, щоб стати членом Європейського союзу, можливо, Угорщина сьогодні не була б членом», – сказав Ксавʼє Бетель, наполягаючи, що кожен має знати свою історію.

«Це також про солідарність, щоб отримати потенційні переваги від партнерів, і про демократичні цінності», – заявив люксембурзький міністр і додав: «Ми не на базарі, щоб торгуватися. Ми не встановлюємо ціни».

Якщо Угорщина накладатиме вето на рішення про початок переговорів з Україною про членство в ЄС, вона має належним чином це обґрунтувати, заявив Ксавʼє Бетель.

Міністри закордонних справ країн-членів ЄС другий день поспіль збираються у Брюсселі на підготовчі до саміту засідання. Саміт лідерів країн-членів Євросоюзу має відбутися у Брюсселі 14–15 грудня. На ньому ЄС має ухвалити рішення щодо початку переговорів з Україною про членство в ЄС, а також євроінтеграційні рішення щодо девʼяти інших країн. Для цього рішення необхідна одностайність серед країн-членів. Незгоду щодо України висловлює лише Угорщина.

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, який приєднався до засідання європейських міністрів 11 грудня, в Брюсселі обговорюється варіант, коли зняти угорське вето не вдасться.