«Це не чужа війна» – у Білому домі закликали Конгрес підтримати Україну і нагадали слова Путіна

У Білому домі наголошують, що допомога Україні потрібна зараз, а не після різдвяних свят. Про це на брифінгу заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

«Майже через 20 місяців після того, як він розпочав своє жорстоке та варварське вторгнення, Путін заявив, що його агресія в Україні не закінчиться і мир буде лише тоді, цитую, «коли наші цілі будуть досягнуті». Кінець цитати. Ми всі знаємо, що це означає», – сказав він на брифінгу 14 грудня.

Представник Білого дому висловив сподівання що «ті республіканці Палати представників, які місяцями тримали в заручниках критично важливу допомогу Україні, почули повідомлення Путіна голосно й чітко».

Він зауважив, що в той час, як члени Палати представників роз’їдуться цього тижня по домівках на різдвяні свята, український народ продовжуватиме боротьбу і зіткнеться з більшою кількістю російських атак.

«Їм потрібна наша допомога. І це їм потрібно зараз, а не після яєчного лікеру (популярний напій на різдвяні свята – ред.). Якщо цього недостатньо, щоб зворушити вас або змінити вашу думку, подумайте про наші власні інтереси. Ми знаємо, що те, що відбувається в Україні, відбувається не тільки в Україні. Це не чужа війна», – наголосив Кірбі.

Раніше стало відомо, що Сенат США, як очікується, відкладе початок різдвяних канікул у той час, коли тривають двопартійні переговори щодо безпеки кордону і надання додаткової допомоги Україні й Ізраїлю. Законодавці заявили, що Сенат повернеться до роботи в понеділок, 18 грудня, відклавши початок канікул.

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Спікер Палати представників Конгресу від Республіканської партії Майк Джонсон, а також республіканці в Сенаті, де більшість мають демократи, неодноразово заявляли, що не голосуватимуть за пакет допомоги Україні й Ізраїлю, який не містить положень щодо захисту кордону США з Мексикою і змін у міграційному законодавстві.

Будь-яка угода, досягнута в Сенаті, також повинна отримати схвалення Палати представників, яку контролюють республіканці. Законодавці Палати представників залишили Вашингтон, як і було заплановано в четвер, щоб розпочати святкові канікули.

Протягом повномасштабного вторгнення Росії українські сили залежать від очолюваної США коаліції країн, яка надала зброю, а також економічну й соціальну допомогу на десятки мільярдів доларів. Зараз потік американської допомоги близький до виснаження – якщо Конгрес США не підтримає пропозиції президента Байдена.