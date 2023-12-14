Сенат США перенесе початок різдвяних канікул у той час, як переговори про кордон і допомогу Україні тривають

Сенат США, як очікується, відкладе початок різдвяних канікул у той час, коли тривають двопартійні переговори щодо безпеки кордону і надання додаткової допомоги Україні й Ізраїлю, заявили 14 грудня кілька сенаторів.

«Ми досягаємо прогресу, Білий дім залучений, і це добре. Усе надихає», – сказав журналістам сенатор-республіканець Джон Тун, повідомило агентство Reuters.

«Ми все ще сподіваємося отримати результат», – сказав лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл, якого цитує агенція AP.

Законодавці заявили, що Сенат повернеться до роботи в понеділок, 18 грудня, відклавши початок канікул.

Як сказав лідер демократів у Сенаті Чак Шумер, Сенат США проведе голосування щодо пакет іноземної допомоги наступного тижня.

Спікер Палати представників Конгресу від Республіканської партії Майк Джонсон, а також республіканці в Сенаті, де більшість мають демократи, неодноразово заявляли, що не голосуватимуть за пакет допомоги Україні й Ізраїлю, який не містить положень щодо захисту кордону США з Мексикою і змін у міграційному законодавстві.

Будь-яка угода, досягнута в Сенаті, також повинна отримати схвалення Палати представників, яку контролюють республіканці. Законодавці Палати представників залишили Вашингтон, як і було заплановано в четвер, щоб розпочати святкові канікули.

«Для України, для Америки, для західної демократії забагато поставлено на карту, щоб кинути все прямо зараз. Ми повинні продовжувати говорити, ми повинні продовжувати працювати», – сказав Шумер.

11–12 грудня у США з візитом перебував президент України Володимир Зеленський. Він зустрівся з президентом США Джо Байденом, також уперше провів зустріч зі спікером Палати представників Конгресу Майком Джонсоном, чиї колеги-республіканці заблокували законопроєкт, який передбачає десятки мільярдів доларів військової допомоги Україні.

Візит Зеленського в США відбувся після того, як 5 грудня він скасував відеозвернення до американських сенаторів, на тлі дебатів щодо запиту адміністрації Байдена на майже 106 мільярдів доларів допомоги для України й Ізраїлю.

Протягом повномасштабного вторгнення Росії українські сили залежать від очолюваної США коаліції країн, яка надала зброю, а також економічну й соціальну допомогу на десятки мільярдів доларів. Зараз потік американської допомоги близький до виснаження – якщо Конгрес США не підтримає пропозиції президента Байдена.