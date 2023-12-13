Байден розглядає нові обмеження на кордоні, намагаючись досягти угоди щодо допомоги Україні

Високопосадовці адміністрації президента США Джо Байдена 13 грудня працювали над угодою щодо допомоги Україні під час війни, шукаючи компромісу з вимогами республіканців у Сенаті в питанні про посилення політики на кордоні США і Мексики.

Тим часом, законодавці наприкінці цього тижня готуються поїхати з Вашингтона у відпустку, і питання може залишитися невирішеним.

Очікувалося, що міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас відновить переговори з представниками Сенату, хоча захисники прав іммігрантів і члени Демократичної партії президента Джо Байдена стурбовані обговорюваною політикою. Дехто з них протестував у Капітолії, попереджаючи про повернення жорсткої політики щодо кордонів й імміграції епохи президентства Дональда Трампа.

11–12 грудня у США з візитом перебував президент України Володимир Зеленський. Він зустрівся з президентом США Джо Байденом, також уперше провів зустріч зі спікером Палати представників Конгресу Майком Джонсоном, чиї колеги-республіканці заблокували законопроєкт, який передбачає десятки мільярдів доларів військової допомоги Україні.

Візит Зеленського в США відбувся після того, як 5 грудня він скасував відеозвернення до американських сенаторів, на тлі дебатів щодо запиту адміністрації Байдена на майже 106 мільярдів доларів допомоги для України й Ізраїлю.

Республіканці заявили, що не голосуватимуть за пакет допомоги, який не містить положень щодо захисту кордону США з Мексикою і змін у міграційному законодавстві.

Протягом повномасштабного вторгнення Росії українські сили залежать від очолюваної США коаліції країн, яка надала зброю, а також економічну й соціальну допомогу на десятки мільярдів доларів. Зараз потік американської допомоги близький до виснаження – якщо Конгрес США не підтримає пропозиції президента Байдена.