У Білому домі уточнили, скільки коштів залишилося на допомогу Україні

У Сполучених Штатах в бюджеті, з якого виділяють допомогу Україні, залишився мільярд доларів, повідомила на брифінгу речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр.

За її словами, йдеться про бюджет на поповнення запасів – механізм передбачає купівлю Міноборони РФ нової зброї та обладнання в американських виробників для заміни обладнання, яке США надсилають Україні.

Карін Жан-Пʼєр зауважила, що приблизно 96% фінансування поповнення вже використано, а решту – 4% – Міністерство оборони США готується виділити цього місяця.



«Тому, як тільки у нас закінчаться кошти для поповнення, ми не зможемо заповнювати власні запаси, і замінювати те, що надсилаємо в Україну. І саме це тут поставлено на карту», – додала представниця Білого дому.

Днями президент США Джо Байден оголосив про надання Україні пакету підтримки на 200 мільйонів доларі. У Держдепі уточнили, що пакет, серед іншого, включає засоби протиповітряної оборони, компоненти систем протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем, артилерійські боєприпаси та інше.

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Нині залишається заблокованою американськими законодавцями ініційована Джо Байденом допомога Україні у понад 60 мільярдів доларів.

13 грудня повідомлялося, що високопосадовці адміністрації Байдена працювали над угодою щодо допомоги Україні під час війни, шукаючи компромісу з вимогами республіканців у Сенаті в питанні про посилення політики на кордоні США і Мексики.

Законодавці наприкінці цього тижня готуються поїхати з Вашингтона у відпустку, і це питання може залишитися невирішеним.

Протягом повномасштабного вторгнення Росії українські сили залежать від очолюваної США коаліції країн, яка надала зброю, а також економічну й соціальну допомогу на десятки мільярдів доларів. Зараз потік американської допомоги близький до виснаження – якщо Конгрес США не підтримає пропозиції президента Байдена.