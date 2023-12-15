У Кремлі вирішили, що Україна і Молдова «можуть дестабілізувати ЄС»

Рішення Євросоюзу розпочати переговори про вступ України та Молдови може дестабілізувати це обʼєднання, яке «переживає не найкращі часи у своїй історії», заявив речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков 15 грудня.

«Наразі очевидно, що ні Україна, ні Молдова цим критеріям не відповідають... Тому, звичайно, зрозуміло, що це абсолютно політизоване рішення та бажання ЄС демонструвати таким чином підтримку цих країн. Такі нові члени фактично можуть дестабілізувати ЄС», – твердить речник Кремля.

Пєсков додав, що оскільки Росія «живе на одному континенті» з Євросоюзом, Москві процес переговорів «цікавий», і РФ «уважно за цим спостерігає».

Європейська рада 14 грудня вирішила розпочати переговори про вступ України і Молдови до Європейського союзу, а також надала Грузії статус кандидата в члени ЄС. Премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який виступав проти початку таких переговорів, не було під час голосування з приводу цього питання. Згодом він назвав це рішення інших членів ЄС «ірраціональним», «безглуздим» і «помилковим».