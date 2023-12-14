Путін про Україну:«халява закінчується». У чому його задум?

1 Палата представників США офіційно схвалила розслідування щодо імпічменту Байдена 80924 views

2 Москва погрожує заходами у відповідь, якщо ЄС обмежить пересування дипломатів РФ 26787 views

3 В «Укренерго» повідомили про пошкодження теплоелектростанції через обстріл 26047 views

4 «Це можливо» – Зеленський про продовження війни без підтримки союзників 16076 views

5 «Київстар» повертається: що треба зробити для відновлення звʼязку 12477 views

6 Нардеп Герега має посвідку на довгострокове проживання в Іспанії – «Схеми» (ОНОВЛЕНО) 10662 views

7 Війська РФ запустили ракети в бік Старокостянтинова на Хмельниччині – Повітряні сили 10078 views

8 Зеленський: будь-яка угода, що передбачає відмову від територій, є «абсолютним божевіллям» 9829 views

9 Боррель розповів, скільки боєприпасів на шляху до України 8837 views