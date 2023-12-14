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Політика

Путін про Україну:«халява закінчується». У чому його задум?

  • Прокуратура розслідує факт використання силами РФ полонених ЗСУ як «живого щита». Справу порушили після публікації Радіо Свобода: журналісти отримали від українських військових відео з дрона, на якому зафіксовано, як російські солдати ведуть полонених бійців ЗСУ під дулами автоматів у бік українських позицій. Радіо Свобода верифікувало це відео.
  • Тим часом російський президент Володимир Путін цьогоріч вийшов на щорічну пресконференцію. Він заявив, що ситуація для російської армії в Україні покращується. На його думку, Захід скоротить підтримку України, і це дозволить Росії «досягти своїх цілей». У чому задум Путіна? Як просувається армія РФ в Україні? Що відбувається в Авдіївці?
  • У Брюсселі триває саміт, на порядку денному якого – українські питання. Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ України та Молдови до Європейського союзу, повідомив увечері 14 грудня голова Євроради Шарль Мішель. Аналіз кореспондентів Радіо Свобода із Брюсселя та дипломата.

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода:

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