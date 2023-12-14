Європейська рада розпочинає переговори про вступ України та Молдови до ЄС – Мішель

Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ України та Молдови до Європейського союзу, повідомив увечері 14 грудня голова Євроради Шарль Мішель.

Про це високопосадовець написав у мережі Х.

«Чіткий сигнал надії для людей у цих країнах і для нашого континенту», – вказав Шарль Мішель.

Також Європейська рада надала Грузії статус кандидата в члени ЄС.

Президент України Володимир Зеленський 14 грудня по відеозвʼязку звернувся до учасників саміту лідерів Євросоюзу, які розглядали питання початку переговорів про вступ України до ЄС та надання Києву довгострокової допомоги.

«Дуже важливо, щоб Європа сьогодні не впала у нерішучість. Ніхто не хоче, щоб Європу вважали за негідну. Або як нездатну ухвалювати рішення, які вона підготувала сама», – заявив Зеленський.

Глава держави наголосив, що Київ виконав «домашню роботу», пояснивши, що в Україні ухвалили «ключові закони», чого вимагала Єврокомісія.

Віцепремʼєрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина днями заявила, що більшість держав у ЄС твердо налаштовані досягти позитивного рішення щодо початку переговорів про членство України в ЄС. За її словами, претензії Угорщини стосуються не Києва, а Брюсселя. «На сьогодні на столі у лідерів достатньо багато варіантів того, як врахувати, скажімо так, застереження Угорщини, але і ухвалити рішення», – переконана вона.

14–15 грудня лідери Євросоюзу проводять саміт, на якому також може бути проголосовано пакет допомоги Україні на близько 50 мільярдів євро протягом 2024–2027 років.